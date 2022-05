F1 ir autosporta karaliene – tas nav nedz apspriežams, nedz apšaubāms. Var sajūsmināties par citiem motoru sporta veidiem, kuri, neapšaubāmi, arī ir savā ziņā aizraujoši un interesanti, taču neviens nenoliegs, ka tehnoloģiju virsotne pasaules motoru sportā ir tieši Pirmā formula – no paša pirmā "Grand Prix" posma 1950. gada 13. maijā Silverstounā līdz pat šai dienai.

Sauktām arī par kosmosa kuģiem uz riteņiem, slaidajām F1 mašīnām nav nekā kopīga ar Visuma vagotājiem, ne vizuāli, ne tehniski. F1 bolīdiem ir citi uzdevumi un mērķi, kas prasa atšķirīgus tehniskos risinājumus un materiālus. Taču, skatoties no ikdienas pozīcijām, arī tie šķiet "kosmiski". Kaut vai stūre – jūs esat ievērojuši, cik dažādu pogu un slēdžu ir uz tām? Vai arī antispārni, kas vairāk atgādina haizivs žaunas nekā auto pasaulei piederīgu detaļu! Tomēr šie inženieru atklājumi nepaliek tikai autosportā – risinājumi, kas izmantoti F1 sacīkšu bolīdos, agrāk vai vēlāk nonāk autobūves industrijā un pavisam parastās ikdienas automašīnās. Nu labi, ne gluži parastās, bet tajās, ko mēdz dēvēt par ielas superauto, taču arī tas jau mainās.

Tas, ko redz no malas fani un pārējās komandas, ir tikai virsbūve, fasāde. Īstā "maģija" slēpjas zem tās – tehniskie risinājumi, kompozītmateriāli, detaļas. Un to zina tikai tie, kas to visu izdomājuši, izplānojuši, izgatavojuši un uzbūvējuši, – inženieri. Portāls "Delfi" izmantoja iespēju un maijā uz sarunu aicināja "Alpine F1 Team" kompozīta dizaina nodaļas inženieri Polu Kobī (Paule Cobee), kurš ar lekciju uzstājās inovācijām veltītajā konferencē "Deep Tech Atelier".