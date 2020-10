Faktu pārbaude: vai asinsdonori tiešām pierāda, ka Covid-19 ir izdomājums?

Latvijā ik dienas pieaugot oficiāli apstiprinātajam Covid-19 pozitīvo cilvēku skaitam, atkal pilnā sparā aktivizējušies maldinošas informācijas izplatītāji sociālajā tīklā "Facebook", kas reizēm mēģina sekotājus pārliecināt, ka jaunais koronavīruss ir mazāk bīstams par gripu, reizēm vispār noliedz vīrusa eksistenci un dēvē to par "Covid afēru". Nupat lielu sekotāju uzmanību "Facebook" izpelnījies kārtējais ieraksts, kurā, atsaucoties uz it kā informētu avotu, tiek apgalvots, ka Covid-19 "viss ir liela izdoma, lai tā slēptu kaut ko citu". Ar ierakstu kopš 13. oktobra, kad tas publicēts tīmeklī, dalījušies jau vairāk nekā 1,4 tūkstoši cilvēku.

Citējam ierakstā pausto, saglabājot oriģinālo rakstību un interpunkciju.

"Man raksta:

Čau!

Zini ko, es vakar uzzināju no donora centra kur un kad nodod asinis. Tur pārbauda pilnīgi uz visu – AIDS, slimības utt, un viņiem tur cilvēku katru dienu ļoti daudz, bet pa pusgadu viņiem nav bijis #neviens cilvēks ar #covid19, kurš nodotu asinis, tāpēc viņa teica, ka tas viss ir liela izdoma, lai tā slēptu kaut ko citu.

Viņķeli laiks piespiest teikt patiesību!

Dalies"

Ieraksta attēlā apakšā ir paraksts – V. Jeremejevs –, kurš ne pirmo reizi ievietojis tīmeklī maldinošu informāciju.

Lūkojām noskaidrot, kā tad ir ar asins nodošanu un Covid-19.

Jāatzīmē, ka ierakstā autors tieši nemin, par kuru "donoru centru" ir runa, taču skaidrs, ka Latvijā bez Valsts asinsdonoru centra (VADC) ziņas asins nodošana notikt nevar. VADC ir galvenā iestāde valstī, kas nodrošina kvalitātes un drošības prasībām atbilstošas asinis un asins komponentus ārstniecības iestādēm. Latvijā asinis var nodot Valsts asins donoru centrā Sēlpils ielā 9, VADC donoru pieņemšanas vietās Merķeļa iela 11, Hipokrāta ielā 2 (RAKUS) telpās, VADC Latgales un Kurzemes filiālēs, kā arī iestādes organizētajos izbraukumos. Tāpat donori tiek pieņemti Daugavpils reģionālās slimnīcas, Jelgavas pilsētas slimnīcas, Vidzemes slimnīcas un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas donoru pieņemšanas punktos. Taču būtiskākais ir – visā Latvijā donoru pieņemšana notiek pēc vienotiem kritērijiem.

Tāpēc ar jautājumiem "Delfi" vērsās tieši VADC, kur paskaidroja: "No 10. augusta asins donoriem visā Latvijā tiek piedāvāta iespēja noteikt antivielu esamību pret Covid-19 infekcijas izraisītāju. Šo iespēju izmantojuši 8807 cilvēki, 35 gadījumos antivielas tiešām atrastas."

Tātad "Facebook" ierakstā paustais, ka "pa pusgadu viņiem nav bijis #neviens cilvēks ar #covid19, kurš nodotu asinis, tāpēc viņa teica, ka tas viss ir liela izdoma", neatbilst patiesībai un ir maldinošs – vismaz 35 no donoriem Covid-19 ir pārslimojuši.

Kāpēc "vismaz"? Pirmkārt, ne pilnīgi visi šo iespēju izmanto. Tiesa, lielākā daļa gan – kā pirms dažām dienām Latvijas Televīzijai norādīja VADC direktore Egita Pole, "šo iespēju praktiski visi izmanto, bet antivielas atklātas tikai 0,4% donoru, bet pusei nav bijusi nojauta, ka ir slimojuši."

Otrkārt, ne vienmēr tas, ka organismā nav konstatētas konkrētās antivielas, ir drošs apliecinājums tam, ka cilvēks nav inficēts. Piemēram, ja cilvēks ir inficējies vien nesen un ir vai nu presimptomātisks vai asimptomātisks, organismā antivielas vēl nebūs izstrādājušās, kā to liecina arī informācija ASV Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā. Reizēm paiet pat vairākas nedēļas, pirms izstrādājas antivielas.

Kā kopumā norit donoru veselības stāvokļa atbilstība asins nodošanai?

"Pastāv vairāki drošības filtri. Sākumā donoram jāaizpilda speciāla anketa, kurā ietverti jautājumi par medikamentu lietošanu, dažādām saslimšanām, ceļojumiem, utt. Tad seko ārsta apskate, kuras laikā tiek mērīta ķermeņa temperatūra un asinsspiediens, noteikts hemoglobīna līmenis, kā arī pārrunātas anketā sniegtās atbildes," "Delfi" skaidro VADS Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Sarkanābola. Būtiski norādīt, ka Covid-19 pārslimošana neliedz kļūt par donoru. Asinis drīkst nodot 28 dienas pēc pilnīgas izveseļošanās.

Lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās, "visās donoru pieņemšanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu vidi. VADC prioritāte ikdienā un it īpaši šajā periodā ir rūpēties gan par personāla, gan donoru drošību, kā arī nodrošināt drošus asins komponentus slimnīcām. Valsts asinsdonoru centrs aicina visiem donoriem būt atbildīgiem, pirms ierašanās iepazīties ar visiem drošības nosacījumiem." To vari izdarīt, klikšķinot šeit.

Rezumējums – informācija, ka VADC donori ir apliecinājums "Covid afēriai" un tam, ka "tas viss ir liela izdoma", ir maldinoša. VADC ir bijuši donori, kuru organismā konstatētas antivielas tieši pret Covid-19 izraisītāju.