Faktu pārbaude: vai Covid-19 vakcīnās ir smagie metāli, kas magnetizē cilvēkus?

Sazvērestību teoriju virzītājiem pēdējās nedēļās ir jauns hits – smagie metāli Covid-19 vakcīnās it kā magnetizējot cilvēkus, un pierādījums esot video sociālajos tīklos, kur cilvēki pie pleciem lipina nelielus magnētus, kādus parasti liekam pie ledusskapju durvīm, vai nelielus objektus no metāla. Patiesībā ne "Astra Zeneca", ne "Moderna", "Pfizer" vai "Johnson & Johnson" ražotajās vakcīnās nav metālu un jebkādu citu sastāvdaļu tādā daudzumā, lai varētu "magnetizēt" tavu plecu. Jau iepriekš skaidrojām arī to, kāpēc apgalvojumi par čipiem (kas it kā varētu ģenerēt pietiekami spēcīgu elektromagnētisko lauku) vakcīnās arī ir dezinformācija.

Arī Latvijā "Facebook" izplatās šādi video, galvenokārt gan ārvalstu satura pārpublicējumi. Viens no piemēriem ir video, ko ievietojis Arvis Abromovičs – viens no nodibinājuma "Tautas Varas Fronte" aktīvistiem, kurš regulāri dalās ar maldinošu informāciju par Covid-19.

"Tā.... mazliet Rečekistu kantorim desertam pie svētdienas! Lai mau%$as pasaka atkal, ka feika ziņa! Dānija, Herning. 47. gadīgā Rikke saņēma pirms 3 nedēļām otro Fakcīnas devu no Pfizer. Meita Katrine uztaisīja video, nodemonstrējot, kā magnetizējas smagie metāli, kas savadīti ar fakcīnu! ‼‼‼ Dalies!!!"

Ar video publikācijas rakstīšanas brīdī bija dalījušies 300 lietotāji, taču "Facebook" cirkulē vēl virkne līdzīga satura video, kur cilvēki liek magnētiņus vai metāla priekšmetus pie savām "magnetizētajām" rokām.

Abromovičs atsaucas tieši uz "Pfizer" ražoto vakcīnu "Comirnaty", tāpēc koncentrēsimies uz to. Vakcīnas sastāvdaļu saraksts ir brīvi pieejams tīmeklī arī latviešu valodā. Visu informāciju par to var lasīt Eiropas Zāļu aģentūras vietnē, uzklikšķinot šeit. Bukletā ir izvērsta, detalizēta informācija par visu būtiskāko – sākot no vakcīnas darbības principa, īsa klīnisko pētījumu rezultātu izklāsta līdz pat sastāvdaļām un iespējamajām blaknēm.

Izvilksim šī raksta kontekstā būtiskāko – "Comirnaty" ir mRNS tehnoloģijas vakcīna. Viena deva (0,3 ml) satur 30 mikrogramus Covid-19 mRNS vakcīnas, kas iestrādāta lipīdu nanodaļiņās. Vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matrices RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu. Tā ir vakcīnas aktīvā daļa. Kā jau visās vakcīnās, arī "Comirnaty" ir virkne palīgvielu, kas nodrošina vakcīnas stabilitāti uzglabāšanas laikā un pilda citas funkcijas.

Nespeciālistam virkne šo palīgvielu pilnīgi neko neizteiks, īpaši jau pirmās trīs uzskaitītās, taču viss, kas šajā kontekstā ir būtiski – nevienai no tām nav feromagnētiska efekta. Vakcīnu sastāvā nav smago metālu, kā to iepriekš jau norādījusi arī Zāļu valsts aģentūra. Ledusskapja durvju magnētiņi – vai nu dekoratīvie, vai piezīmju lapiņu noturēšanai paredzētie – ir viens no ikdienā mums visbiežāk sastopamajiem piemēriem, kur redzam feromagnētismu darbībā. Plašāk zināmie feromagnētiķi ir dzelzs, niķelis, kobalts, neodīmijs, gadolīnijs. Tāpat var uzskaitīt vēl virkni sakausējumu, piemēram, savulaik ASV flotes laboratorijā tapušo bismanolu jeb mangāna un bismuta savienojumu (kaut bismuts pats atsevišķi ir diamagnētiķis) vai t.s. alnico magnētu grupu (sakausējumi dažādās proporcijās no alumīnija, niķeļa un kobalta– Al-Ni-Co).

Kā tad ir ar "Comirnaty" vakcīnu sastāvā esošajām palīgvielām? "Comirnaty" lietošanas instrukcijās skaidrots – vakcīna pēc izņemšanas no ilgstošās uzglabāšanas saldētavas un atkausēšanas jāatšķaida oriģinālajā flakonā ar 1,8 mililitriem nātrija hlorīda (sāls) 0,9% šķīduma.