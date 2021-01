Faktu pārbaude: veca publikācija – vai pierādījums Geitsa ļaunajiem plāniem?

Informācijas tehnoloģiju giganta "Microsoft" līdzdibinātājs Bils Geitss jau kopš paša Covid-19 pandēmijas sākuma ir viens no sazvērestību teoriju piekritēju nežēlastībā kritušajiem "globālās elites" pārstāvjiem, un ik pa laikam sociālajos tīklos parādās publikācijas, kas piedēvē Geitsam vēlmi pasaules iedzīvotāju skaitu samazināt ar vakcīnu palīdzību. Nupat samērā plašu ievērību izpelnījies kāds ieraksts, kurā ir atsauce uz 2011. gadā izdevumā "Sovereign Independent" publicēto tekstu – uz vāka gozējas Geitsa portrets ar parakstu "Billijs "bērnu slepkava" Geitss". Bet vai Geitss tiešām plāno indēt cilvēkus ar piespiedu vakcīnām?

Šis ieraksts ar latvisku pavadtekstu "Facebook" pēdējo 24 stundu laikā sasniedzis teju 300 tūkstošus lielu auditoriju, ar to dalījušies 3,6 tūkstoši sociālā tīkla kontu. Taču arī šim, protams, kā lielai daļai maldinošo ierakstu, "kājas neaug" Latvijā – teju identisks ieraksts ar šī paša izdevuma attēlu un tādu pašu vēstījumu sociālajos tīklos ārvalstīs cirkulēja jau pirms mēnešiem.

Ierakstā latviski pavadteksts, ko it kā rakstījusi kāda Silvija S., bet publicējis cits konts, vēsta (saglabājot oriģinālo rakstību un interpunkciju): "Sieviete saglabājusi avīzi no 2011. gada ar Bila Geitsa rakstu! Šo rakstu šodien nav iespējams atrast nekur, bet pateicoties šai tālredzīgajai sievietei mums dota iespēja iepazīties ar rakstu kur B.Geits piedāvā: depopulācija – iedzīvotāju skaita samazināšanu ar piespiedu vakcīnām, kas ir ekoloģiski nekaitīgs risinājums!"

Pirmkārt, jāsāk ar to, ka radīts maldīgs iespaids par šīs "atmaskojošās" informācijas ekskluzivitāti, iespējams, lai implicētu, ka to kāds gribējis noslēpt vai noklusēt. Apgalvojums, ka "rakstu šodien nav iespējams atrast nekur", ir pilnīgas muļķības – izdevuma "Sovereign Independent" 2011. gada jūnija izdevumu tīmeklī brīvi var atrast ikviens, kuram ir pamatzināšanas interneta meklētāju lietošanā. Šī numura pilnā versija pieejama, piemēram, klikšķinot šeit.

Otrkārt, par pašu izdevumu – cik uzticams informācijas avots tas ir? Ātra "Sovereign Independent" analīze ļauj secināt, ka tas ir klasisks sazvērestības teoriju rakstu apkopojums, kur vēl bez Geitsa vakcīnām jautāts, vai globālistu interesēs būtu uzsākt Trešo pasaules karu, jo "lielākā daļa karu galu galā nāk globālistiem par labu", kā arī izgaismots "mīts par Bin Ladenu" un 11. septembra teroraktiem. Tāpat šajā pašā numurā apgalvots, ka pasauli vada eigēnisti, kur elite vēlas radīt jauno pasaules kārtību (vēl viens sazvērestību teoriju piekritēju iecienīts termins un temats), kurā visi "normālie cilvēki" jāiznīcina un jāpārveido "jaunajā cilvēkā" – vergā, kas paklausīgi pildīs elites iegribas. Rakstības veids, kā jau ierasts šādiem izdevumiem, ir emocionāli uzrunājošs, tiešs, nekautrējas pielietot tādas frāzes kā jau augstākminētais "Billijs "bērnu slepkava" Geitss" vai attēlot ASV eksprezidentu Baraku Obamu nacistu uniformā, kā tas ir "Sovereign Independent" 2013. gadā publicētajā numurā, kas atrodams šeit. Tāpat arī "meinstrīma" mediji tiek nozākāti kā elites marionetes un propaganda.

Pats izdevums šobrīd vairs nav aktīvs – numuru galvenēs norādītā tīmekļa vietne www.sovereignindependent.com vairs nav aktīva, tāpat, cik mums zināms, neiznāk jauni numuri nedz drukātā, nedz elektroniskā veidā. Taču tīmekļa arhīvā pieejamie numuri, tajos aplūkotie temati un atsauces uz tādiem labi zināmiem sazvērestību teoriju virzītājiem kā "InfoWars" un līdzīgi, liecina – "Sovereign Independent" nav uzticams informācijas avots.

Visbeidzot pie galvenā – par Geitsu un vakcīnām. Pirmā publikācijas rindkopa jau nāk klajā ar virkni skaļu apgalvojumu, tostarp, ka dzīvojam diktatūrā un apgalvojumiem, ka vakcīnas nav efektīvas. "Vakcīnas ir krāpšana, tieši tik vienkārši! Vēsture to APLIECINA katram, kam ir kaut nedaudz pacietības un drosmes izpētīt FAKTUS pašiem, un tas tiešām prasa drosmi, īpaši tiem, kas strādā medicīnas jomā un kuru karjeras tiks apdraudētas, ja viņi uzdrīkstēsies izgaismot (vakcīnu radītos) riskus bērniem," ar izcēlumiem apgalvots rakstā. Tostarp arī pirmajā lapā apgalvots, ka nevakcinētiem bērniem ir mazāks risks saslimt ar masalām, kas ir meli. Tieši pateicoties vakcīnām 20. gadsimta otrajā pusē dramatiski izdevās samazināt saslimstību ar masalām. Līdz tam ik gadu ar masalām slimoja simtiem tūkstoši bērnu, piemēram, 1958. gadā ASV vien, kad tur sākta masalu vakcīnas klīniskos izmēģinājumus, tika reģistrēti vairāk nekā 760 tūkstoši masalu gadījumu. Pēc vakcīnas apstiprināšanas plašākai lietošanai 1963. gadā nākamo piecu gadu laikā saslimstība ASV sarūk par līdz 22 tūkstošiem gadījumu 1968. gadā.

Savukārt, pievēršoties tieši Geitsam, kurš rakstā minēts citu prominentu un sazvērestību teoriju stāstos bieži minētu personu – Džordža Sorosa, Deivida Rokfellera un Vorena Bafeta – kompānijā, minēta atsauce uz viņa 2010. gadā teikto runu "Innovating to Zero" "TED" konferencē, kur Geitss tostarp runā par labākas veselības aprūpes, tostarp arī imunizācijas ar vakcīnām nodrošināšanu. Geitss nekad nav slēpis savas bažas par izaicinājumiem, kas saistīti ar strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu, taču biežāk gan runa ir nevis par pasauli kopumā, bet konkrētiem reģioniem, kur valda liela nabadzība.

Tā, piemēram, 2012. gadā publicētā sarunā Geitss skaidro: "Problēma ar pieaugumu globālā kontekstā nav tik biedējoša, procentuāli populācija šobrīd pieaug lēnāk nekā pagātnē. [..] Problēma ir, ka populācija visstraujāk pieaug tur, kur cilvēki ir vismazāk spējīgi tikt galā ar to (izaicinājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju skaita strauju pieaugumu – red.). Tas notiek visnabadzīgākajos reģionos, kur populācija līdz 2050. gadam trīskāršosies, taču spēja šos cilvēkus pabarot, izglītot, nodrošināt darbu un stabilitāti, aizsargāt vidi šajos reģionos – tas ir teju neiespējami," uzskata Geitss, minot tādas vietas kā Čadu, Jemenu, Nigērijas ziemeļu apgabalus.

Savukārt minētajā runā "TED" konferencē, uz kuru, izraujot teikto no konteksta, arī atsaucas "Sovereign Independent" publikācija, Geitss runā par to, kā samazināt oglekļa dioksīda emisijas. Šajā jautājumā viens no mainīgajiem tostarp ir iedzīvotāju skaita pieaugums. Geitss norāda: "Pasaulē šobrīd ir ap 6,8 miljardiem cilvēku, un šis skaitlis pieaugs līdz deviņiem miljardiem. Ja mēs paveicam ļoti labu darbu ar jaunām vakcīnām, veselības aprūpi, reproduktīvās veselības pakalpojumiem, mēs varam to samazināt, iespējams, par 10% vai 15%," pats, iespējams, tobrīd neapzinoties, cik labu "kumosu" pametis sazvērestību teoriju piekritējiem. Nē, ar to netiek domāta cilvēku indēšana ar vakcīnām, bet gan elementāri dati, kas apliecina – valstīs ar labāku veselības aprūpi un mazākiem bērnu mirstības rādītājiem arī iedzīvotāju skaits pieaug lēnāk.

Jau minētajā 2012. gada intervijā Geitss norāda: "Jo vairāk bērnu izdzīvo, vecākiem ir lielāka drošības sajūta par to, ka būs gana daudz atvašu, kas viņus atbalstīs vecumdienās, tāpēc viņi izvēlas laist pasaulē mazāk bērnu." Geitsa ieskatā laba veselības aprūpe ir viens no faktoriem, kāpēc attīstītajās valstīs ģimenē ir daudz mazāk bērnu nekā lielā daļā nabadzīgo valstu ar lielāku bērnu mirstību no slimībām, kuras ir novēršamas ar vakcināciju un labu veselības aprūpes sistēmu. Ar to nav domāta "indēšana ar vakcīnām" vai kas tamlīdzīgs.

Geitss ne vienu reizi vien atkārtojis šo argumentu, piemēram, 2011. gada publikācijā izdevumā "Forbes", paužot – bērnu mirstības samazināšana ar labu veselības aprūpi un vakcināciju daļēji var bremzēt populācijas pieaugumu šajos nabadzīgajos reģionos. To pašu Geitss min arī 2018. gadā savā "YouTube" kanālā, skaidrojot: "Mēs redzam, ka šis atkārtojas ikvienā pasaules valstī – populācijas pieaugums kļūst lēnāks, ja uzlabojas veselības aprūpe."

Tāpēc "Sovereign Independent" publikācijā paustais par "Billiju "bērnu slepkavu" Geitsu" ir apgalvojums, kas izdarīts, izraujot no konteksta iecerētajam naratīvam derīgās frāzes, bet latviskajā pavadtekstā "Facebook" ierakstā minētais par "piespiedu vakcīnām", kas ir "ekoloģiski nekaitīgs risinājums iedzīvotāju skaita samazināšanai" ir vērtējams kā aplama un greizi interpretēta informācija, kurai uzmanību jau tad, kad līdzīgi ieraksti sāka cirkulēt sociālajos tīklos ārvalstīs, uzmanību pievērsa faktu pārbaudītāji, tostarp "Reuters". Lai izprastu Geitsa teiktā būtību, var vien mudināt tomēr noklausīties visu runu "TED" konferencē, nevis izraut no konteksta dažus teikumus.