Fizika Tuvo Austrumu gaumē: kā bagātajā Saūda Arābijā veicās studentam no Latvijas

Kristians Draguns ir Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) augstākā līmeņa studiju programmas "Fizika" pirmā kursa students, kas paralēli studijām gūst pieredzi, strādājot par laborantu LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (ASI) Kvantu optikas laboratorijā. Studējot fizikas bakalaura programmā, pēdējo semestri Kristians uzsāka vēlāk nekā pārējie kursa biedri – tā vietā, lai iepazītu fakultātes toreiz pilnīgi jaunās telpas LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, topošais fiziķis devās gūt eksotisku pieredzi "KAUST Microelectronics" ziemas nometnē Tuvalā, Saūda Arābijā.

Gada noslēgums ir piemērots laiks, lai atskatītos uz aizvadītā gada spilgtākajiem notikumiem un vērtīgāko pieredzi. Piedzīvotais "KAUST Microelectronics" ziemas nometnē noteikti ierakstās daudzu nometnes dalībnieku 2019. gada aizraujošāko notikumu sarakstā. Arī LU FMOF maģistrantam Kristianam Dragunam šī pieredze palikusi atmiņā kā spilgts un eksotisks piedzīvojums, par ko vairāk viņš stāsta raksta turpinājumā.

Par KAUST un tveicīgo ziemu Saūda Arābijā

"KAUST Microelectronics Winter Camp 2019" notika Karaļa Abdullas Zinātņu un Tehnoloģiju universitātē (KAUST). To organizēja CEMSE jeb datoru, elektrisko un matemātikso zinātņu un inženierijas (Computer, Electrical and Mathematical Sciences and Engineering) divīzija. Šī gada sākuma nometne notika pirmo reizi, bet 2020. gada pavasarī tā dalībniekus pulcēs atkal.

Kristians stāsta, ka līdzīgas viena mēneša nometnes rīko arī citas KAUST divīzijas: "Ilggadēji notiek "Vasaras Fotonikas nometne" ("Photonics Summer Camp") un "Sarkanās jūras Vasaras programma" ("Red Sea Summer Program"). Mikroelektronikas ziemas nometne man bija pirmā šāda veida pieredze. Par nometni uzzināju no sava kursabiedra un kolēģa Roberta Berķa, kurš gadu pirms manis devās uz "Vasaras Fotonikas nometni"."