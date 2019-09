Foto: Svinīgi atklāta vides iniciatīvu platforma 'Siltumnīca'

Kā gudrāk iegūt, uzglabāt un efektīvāk izmantot enerģiju, lai veicinātu zaļo energoresursu izmantošanu un energoefektivitāti? Turpmāk atbildes uz šiem jautājumiem varēs meklēt "Siltumnīcā" – energokompānijas "Enefit" un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) radošajā telpā, kurā dažādas organizācijas un interesenti aicināti diskutēt, izzināt un eksperimentēt, lai veicinātu izpratni par klimata pārmaiņām un to, kā katrs no mums var patērēt dabas resursus atbildīgāk.

Platforma "Siltumnīca" atrodas Āgenskalna tirgū, Nometņu ielā 64, Rīgā. Tā kā "Siltumnīca" darbosies kā eksperimentu vide dažādiem tehnoloģiju risinājumiem, arī pati jaunā radošā telpa ir veidota saskaņā ar jaunākajām tehnoloģiju iespējām – to darbina saules enerģijas paneļi, bet gaisa kvalitāti mēra unikāli sensoru prototipi, nodrošinot brīvpieejas datus par piesārņojuma līmeni Āgenskalnā.

Jaunā platforma tika atklāta ar RTU pētnieku izstrādāto prototipu izstādi un divu grantu konkursu pieteikumu. Meklējot jaunas idejas efektīvākam planētas resursu patēriņam, energokompānija "Enefit" izsludināja "Idea Hub" – Baltijas grantu konkursu ar 30 000 eiro lielu balvu fondu. Savukārt RTU pieteica ideju konkursu risinājumiem, kas mazinātu klimata pārmaiņas.

Energokompānijas "Enefit" sadarbība ar RTU sākusies šogad sarunu festivālā "LAMPA", kopā veidojot jaunu vietu sarunām par klimata pārmaiņām un to, kā efektīvāk izmantot Latvijas un visas planētas resursus.

"Esam patiesi priecīgi, ka "Siltumnīca" turpina savu dzīvi kā pastāvīga radoša platforma, atspēriena punkts un iedvesmas avots jaunām, "zaļām" idejām. Energoefektivitāte un jaunu enerģijas veidu apgūšana ir tikai viens no virzieniem, taču ļoti būtisks veids, kā mazināt mūsu ietekmi uz vidi. Ceram, ka "Siltumnīca" mudinās ikvienu no mums vairāk domāt par to, kā jau šodien varam mainīt savus paradumus, lai mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām un veicinātu efektīvāku resursu patēriņu," stāsta energokompānijas "Enefit" Siltumnīcas projekta vadītāja Ieva Margeviča.

"Ne mazāk svarīgi par inovatīvām idejām ir dažādi praktiski inženiertehniskie risinājumi, kas palīdz ikdienā efektīvāk izmantot esošos un apgūt jaunus, videi draudzīgākus resursus vai to izmantošanu. Tāpēc vairumam zinātnieku ir vajadzīga iespēja eksperimentēt un testēt, izstrādātos risinājumus vidē. "Siltumnīca" ir vieta mūsdienīgam dialogam un jaunām idejām, kā veicināt pētījumu rezultātu praktisko atspoguļošanu, sabiedrības izpratni un tālāko iesaisti. Papildus tas dod iespēju pārbaudīt sava risinājuma dzīvotspēju," norāda RTU programmas "Inovāciju granti studentiem" un RTU Dizaina fabrikas projektu vadītāja Liene Briede.

Organizācijas un interesenti aicināti diskutēt, izzināt un eksperimentēt radošajā telpā, lai veicinātu izpratni par klimata pārmaiņām. Ikviens, kurš vēlas rīkot jebkādu pasākumu, kas skar klimata pārmaiņas, dabai draudzīgu dzīvesveidu vai kā citādi rosina domāt par vides un cilvēka sekmīgu līdzāspastāvēšanu, ir aicināts pieteikt savu pasākumu norisei "Siltumnīcā", aizpildot anketu šeit.