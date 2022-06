Foto: Ventspilī viesus sāk uzņemt zinātnes centrs 'VIZIUM'

Neilgi pirms vasaras saulgriežiem Ventspilī durvis pirmajiem apmeklētājiem vēris jaunais Ventspils zinātnes centrs "VIZIUM". Zinātnes centra atklāšanā ciemiņus sagaidīja centra talismans Ziciņš un viesiem bija iespēja gan apmeklēt un izmēģināt eksponātus, gan piedalīties daudzveidīgās svētku aktivitātēs, portālu "Delfi" informēja Ventspils pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atklāšanas svētki tika uzsākti ar Ventspils mēra Jāņa Vītoliņa ("Latvijai un Ventspilij"), "Ventspils Digitālā centra" direktores Elīnas Kroņkalnes un pilnsabiedrības "Nākotnes laboratorija Futurelab" pārstāvja Inta Bērziņa svinīgu uzrunu un lentes pārgriešanu. Atklāšanas dienā zinātnes centru apmeklēja vairāk nekā 2500 cilvēku, bet ekspozīcijas zālē paviesojās ap 700 interesentu.

Atklāšanā neiztika bez krāšņiem eksperimentiem ar dūmiem, sprādzieniem, uguni, krāsu daudzveidību un dažādiem citiem brīnumiem. Īpaši spraigi gāja lāzertaga spēlē un virtuālās kaujas poligonā, sacensību autosacīkšu simulatorā un radio vadāmo auto trasē.

No 18. jūnija publiski pieejama arī "VIZIUM" terase un 30 metrus augstā skatu platforma, no kuras turpmāk katru dienu no pulksten 8 līdz 22 varēs baudīt lielisku skatu uz Ventspili. Tāpat zinātnes centra apmeklētājiem būs iespēja katru dienu baudīt 30 minūšu ilgus zinātnes šovus, kas norisināsies konkrētos laikos: no pirmdienas līdz sestdienai pulksten 12 un pulksten 16, bet svētdienās pulksten 11.

Savukārt no 25. jūnija sestdienās un svētdienās ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties tehniski radošās darbnīcās, kas ilgs stundu un katru mēnesi būs veltītas citam tematam. Pirmais būs "Ūdens mēnesis". Šīs darbnīcas notiks pulksten 13 un 17 sestdienās, bet svētdienās darboties būs iespēja pulksten 14.

Zinātnes centra darba laiks – no pulksten 10 līdz 19 darba dienās un sestdienā; no pulksten 10 līdz 17 svētdienā. Iegādāties biļetes uz ekspozīcijas zālēm, zinātnes šoviem un radošām darbnīcām iespējams zinātnes centra "VIZIUM" kasē.