Gaļēdāju vaina un slinkā ES: turpinām šķetināt dezinformāciju par Covid-19

Taču pērn rudenī identificētais SARS-CoV-2 tiešām ir jauns koronavīrusa paveids, un arī "Lysol" zīmola turētāja "Reckitt Benckiser" grupa pēc šo video parādīšanās pavēstīja, ka "Lysol" līdzekļu efektivitāte tieši pret jauno koronavīrusu pagaidām nav zinātniski apstiprināta plašos pētījumos.

Tiesa, ir labs pamats uzskatīt, ka šie dezinfekcijas līdzekļi tiek galā arī ar jauno koronavīrusu uz cietām, neporainām virsmām. Ar jauno koronavīrusu galā tiks arī roku dezinfekcijas geli, kuru sastāvā ir vismaz 60% alkohola, taču primāri rokas tomēr jāmazgā ar ziepēm un ūdeni, turklāt cītīgi un vismaz 20-30 sekundes.

Pētnieki arī guvuši pirmos datus par to, cik ilgi jaunais koronavīruss spēj izdzīvot uz dažādām virsmām, taču uz virsmu dezinfekcijas līdzekļiem nebūtu jāraugās kā galveno glābēju – lielākais risks inficēties, cik zināms šobrīd, ir tieši saskarsmē ar inficētu cilvēku. Jā, ir risks inficēties no dažādām virsmām, tomēr tas ir salīdzinoši zemāks nekā saskarsme ar inficētu personu. Tāpēc aizvien efektīvākais veids, kā izvairīties no saslimšanas, ir ievērot distanci no citiem (vismaz divus metrus), nepulcēties un bez nepieciešamības nedoties ārpus mājas, kā arī bieži un kārtīgi mazgāt rokas.

Labā Krievija, vārgā Eiropas Savienība

Kremļa sniegtā starptautiskā palīdzība Itālijai un pat ASV tiek intensīvi atspoguļota gan Rietumu medijos, gan īpaši ražīgi pašā Krievijā. Stāsts par Krievijas karogu, kas tagad lepni ieņem vietu blakus Itālijas karogam, nomainot ierastās ES 12 zvaigznes, aizvien ir dzīvs un tiek aktīvi publiskots arī Latvijā radītājas feisbuka grupās. Tajās pārsvarā dominē ieraksti krievu valodā, taču ar ierakstu dalās arī latviski rakstošie.

Piemēram, pavisam nereti viltus ziņu izplatīšanā pieķertais portāls "Life.ru" nopublicēja rakstu, iekļaujot karogu maiņas video, ar šādu pavadtekstu: ""Draugus iepazīst bēdās". Itāļi nomaina ES karogus ar Krievijas krāsām". Bet ar pašu video kopumā cilvēki dalījušies 44 tūkstošu reižu.

Britu raidsabiedrība BBC sazinājās ar vīru, kas redzamajā video maina karogus, un viņu izjautāja par motīviem. Viņš skaidroja, ka karogu maiņa ir ierasta viņam piederošā biznesa prakse, proti, līdzīgi kā viesnīcās, arī viņš, kad sadarbojas ar kādas valsts partneriem, cieņas dēļ izkar konkrētās valsts karogu. Personas "Facebook" profilā gan aizvien atrodams arī gana plašs satura klāsts no "Sputniknews", kas mums neļauj izdarīt 100% drošus secinājumus par video tapšanas motīviem.

Eiropas Ārējās darbības dienesta paspārnē radītais portāls "Euvsdisinfo.eu" piefiksējis vairākus desmitus piemēru, kā Krievijas atbalsts Itālijā it kā tiek sagaidīts kā īstenais glābiņš, pretnostatot to vārgajiem ES centieniem (Par ES īstenotajiem pasākumiem iespējams lasīt šeit). "Ren TV" sižetā tika rādīts, kā Itālijas ielās skan Krievijas himna. Itālija ir nonākusi neapskaužamā situācijā, tā aizvien ir Eiropas jaunā koronavīrusa izplatības centrs, tāpēc šādi atsevišķi gadījumi, kad no kāda nama Milānā vai citviet tiek atskaņota Krievijas himna, tik tiešām var arī būt. Cita lieta ir tas, ka mēs nezinām, kādi tieši cilvēki un kāpēc to atskaņo, bet zinām, kā to saviem skatītājiem un lasītājiem pavēsta Krievijas valsts mediji. Proti, top radīts stāsts, kā Eiropas Savienība ir vāja, tā neatbalsta pati savas dalībvalstis, bet tā vietā palīgā steidz Krievija. Kontekstā šiem apstākļiem paliek fakti, ka pret Krieviju aizvien ir vērstas rietumu sankcijas (Jā, Krima aizvien ir okupēta) un šī valsts Rietumos netiek uzskatīta par uzticamu tirdzniecības partneri.

Krievijas bruņoto spēku lidmašīna "Antonov-124" ar medicīniskajām iekārtām šonedēļ devusies arī uz ASV. Jā, tas nav izdomājums. Līdz ar to Krievija tēla spodrināšanas kampaņā šobrīd aktīvi tiražē arī šo notikumu. Politologs Kārlis Daukšts Latvijas Aizsardzības ministrijas portālam "Sargs.lv" atzina, ka Krievijas ārpolitikas jaunā taktika paredz izmantot jaunā koronavīrusa pandēmiju savu ārpolitisko mērķu sasniegšanā. Turklāt caur Kremļa propagandu pēc ikviena šāda gadījuma tiks izplatīti vēstījumi, ka Rietumi ir sapuvuši un vāji, kamēr Krievija ir spēcīga un spējīga sniegt palīdzību pat valstīm, ar kurām tai nav labu attiecību.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Tā ir Krievijas taktika – izmantot šo slimību, šo neskaidro situāciju savu ārpolitisko mērķu sasniegšanā. Tā ir nevis humanitārā palīdzība, bet gan politisko mērķu realizācijas mēģinājums. [..] Akcents no tiešas militāras konfrontācijas uz lienoši humanitāri politisku ietekmi," viņš atzina portālam "Sargs.lv".

1. aprīlī publikāciju par iepriekš aprakstīto stratēģiju publicējusi arī Kanādā bāzētā Kalgari Universitāte. Tajā Džeimstaunas fonda pētnieks Sergejs Suhankins skaidro, ka Krievijas propagandas stāstiem šis ir ideāls laiks, tāpēc mobilizēti visi iespējamie resursi. Ar publikāciju iespējams iepazīties šeit. Trimdā dzīvojošais eksperts pētījuma datus nosūtījis Eiropas Parlamentam, ANO, ASV Aizsardzības izlūkošanas pārvaldei (DIA), kā arī ASV Stratēģisko un starptautisko studiju centram.



Lai gan Krievijas izmantotās metodes atšķiras, tās, kā norāda pētnieks, vieno stāsti par labajiem apstākļiem Krievijā un sliktajiem Rietumpusē, bet vīruss esot radīts ASV un pēc tam nosūtīts uz Ķīnu, lai grautu tās augšupejošo ekonomiku. Jau iepriekš esam vairākkārt rakstījuši, ka pašreiz zinātniskie pētījumi liecina, ka jaunais koronavīruss ir radies dabiskā ceļā, nevis mākslīgā veidā. Otro pieņēmumu uz pilnu klapi izplata sazvērestību teoriju fani, un tas balstās nepārbaudītos vai izdomātos faktos.

ES iestādes ir vairākkārt brīdinājušas par riskiem, kas saistīti ar dezinformācijas mēģinājumiem un tiešsaistes krāpšanām. Lai atbalstītu faktisku un ticamu informāciju, ir izveidota ES iestāžu tīmekļa lapa par Eiropas pasākumiem cīņā pret vīrusu. Tajā atspēkoti arī izplatītākie mīti par Covid-19 uzliesmojumu.