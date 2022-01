Garīgā attīstība vai psihiska saslimšana? Misticisms zem RSU pētnieku lupas

Joga un meditācija paša viesistabā, apskaidrības meklējumi Himalajos vai šamaniskie rituāli Amazones džungļos – ļaužu tieksme meklēt transcendentus apziņas stāvokļus manāma arvien biežāk. Par intensīvāko no tiem uzskata mistisko pieredzi, kad cilvēks var piedzīvot mainītu laika un telpas uztveri un justies kā nokļuvis ārpus sava "es". Vai šī pieredze interpretējama kā psihiskas saslimšanas simptoms, vai arī kā garīgās attīstības komponente – šim jautājumam pievērsās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studente, "bez piecām minūtēm" diplomētā veselības psiholoģijas maģistre Daiga Katrīna Bitēna.

Uzdevums nebija vienkāršs, jo tēma trausli balansē uz robežas ar pseidozinātni, taču iznākums, kas sākotnēji bija paredzēts kā lieliski aizstāvēts maģistra darbs, nesis lielu gandarījumu – ne vien balvu "Gada psihologs 2021" kategorijā "Gada jaunais zinātnieks", bet arī pētījuma rezultātu publikāciju respektablā starptautiskā izdevumā. Kamēr kursabiedri steidz pabeigt savus maģistra darbus, Daiga plāno kā studiju gala darbu iesniegt rakstu, kurš nupat publicēts Amerikas Psiholoģijas asociācijas izdotajā "Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice".

"Augstskola sniedz iespēju maģistra darbam pielīdzināt publikāciju starptautiski recenzētā zinātniskā žurnālā. Tā ir ne vien laba motivācija izaicinājumam studējošajiem, bet ļauj pētījumam plašāk izskanēt," stāsta Daiga, kuras raksts tapis Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītājas un doktora studiju programmas "Psiholoģija" vadītājas profesores Kristīnes Mārtinsones vadībā, kura ir arī publikācijas līdzautore.

Ieklausoties augstskolas pasniedzēju teiktajā, Daiga jau studiju pašā sākumā, bakalaura studiju otrajā gadā, izvēlējās tēmu, ar kuru vēlētos strādāt līdz pat maģistrantūras finišam – tas ir viens no iemesliem, kādēļ pētnieciskais darbs izvērtās starptautiska zinātniskā žurnāla cienīgs. Otrs iemesls, kā vērtē Daiga, ir pašas dziļā interese. Psiholoģija ir viņas otrā izglītība, kam Daiga pievērsās 28 gadu vecumā vairākus gadus pēc tam, kad pati negaidīti sāka piedzīvot mainītus apziņas stāvokļus.

"Tie manī pašā raisīja ļoti divējādas izjūtas. No vienas puses es no tiem ārkārtīgi daudz ieguvu, no otras – tie man lika baidīties par savu psihisko veselību. Sāku pastiprināti interesēties par cilvēka psihi, to, kā funkcionē cilvēks. Nolēmu, ka izpratne jāsāk veidot no pašiem pamatiem, tāpēc iestājos bakalaura studiju programmā "Veselības psiholoģija"."

Reliģija, ezoterika, psihiatrija?



Cilvēces vēsturē ir daudz rakstisku liecību par mistisko pieredzi, ar kuru saprot mainītu apziņas stāvokli, kad zūd laika un telpas izjūta, izgaist personīgās robežas, rodas sajūta par kāda viszinoša avota klātbūtni un tādu kā saplūšanu ar visu, kas eksistē. Šo pieredzi mēdz būt grūti aprakstīt vārdos, taču to pieredzējušie mēdz atsaukties uz mistisko pieredzi kā uz vienu no savas dzīves spilgtākajiem brīžiem. Mistiskajā pieredzē var nonākt spontāni vai arī apzināti, garīgo vai reliģisko prakšu rezultātā, vai arī lietojot psihoaktīvas vielas.

Tēma ir stereotipiem un aizspriedumiem apvīta, taču kopš 90. gadu vidus, lielākoties Ziemeļamerikā, arvien vairāk pētījumu veltīti mistiskajai pieredzei. Vēsturē zinātnieki tās ilgstoši uzlūkojuši divējādi – vieni autori norādījuši uz mistiskās pieredzes patoloģisko iedabu, otri – uz garīguma komponenti. Tieši šis jautājums – kā īsti interpretēt mistisko pieredzi – bija Daigas pētnieciskā darba centrā. "Interesantu šo darbu padarīja gan tas, ka tēma mūsu reģionā nav pētīta, gan arī tas, ka šis ir robežjautājums, kas jāprot noturēt psiholoģijas laukā, nepaslīdot psihiatrijas, reliģijas, ezoterikas virzienā," tā pētniece. Tas studentei ir izdevies, saka profesore profesore Mārtinsone, uzsverot, ka darbā sniegts empīriski pamatots skaidrojums, pielietojot matemātiskās modelēšanas metodes.

Saikne ar garīgo intelektu



Pētniecība kopumā Daigai aizņēma četrus gadus, un to laikā veikta pasaules zinātnieku darbu analīze, adaptēti psiholoģijas instrumenti mistiskās pieredzes mērīšanai latviešu valodā, kā arī ievākti un analizēti dati Latvijas mērķauditorijā. Respondenti uzrunāti jogas studijās, meditācijas praksēs un citviet, rezultātā tiekot pie teju 300 dāmām, starp kurām bija gan šo pieredzi guvušas, gan tādas, kurām tā bija jaunums. Lietā likti gan starptautiski aprobēti, gan Latvijā radīti instrumenti. Ar RSU pētnieku izstrādāto Latvijas Klīnisko personības testu Daiga mērīja šizotipiskās personības iezīmes un psihotisko traucējumu simptomus, ar Garīgā intelekta skalu vērtēts garīgais intelekts – cilvēka garīgo spēju kopums, kas veicina savas eksistences nemateriālo un transcendeto aspektu apzināšanos, integrāciju un pielietojumu ikdienas dzīvē. Lietā likta arī misticisma skala, ar kuru mērīta pati mistiskā pieredze.