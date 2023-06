Geju bumba un kaujas sikspārņi: dīvainākie izgudrojumi karam, ko grūti uztvert nopietni

Nekas tā nepārliecina ģenerāļus vai politiķus ieguldīt naudu militārā projektā kā perspektīva gūt pārsvaru kaujas laukā. Taču inovācijas vienmēr ir risks. Uz katru radaru vai bumbu ir vairākas neveiklas un ārkārtīgi dārgas kļūmes.

Daži no aizraujošākajiem projektiem gandrīz tika realizēti, pateicoties pārliecināta cilvēka izlēmībai vai pavērtajām iespējām, ja vien viss būtu darbojies tā, kā iecerēts. No bungām ar raķešu dzinēju līdz atombumbai, ko uzsildītu vista, – "Listverse" apskata, kādi bijuši dīvainākie militārie izgudrojumi un to idejas.

Pakla šautene

Pakla šauteni 1718. gadā izgudroja britu jurists un rakstnieks Džeimss Pakls, un tas kļuva par pirmo pasaulē patentēto automātisko ieroci. Tas izšāva trīs reizes ātrāk nekā krama šautene vai muskete, taču ar tādu pašu precizitāti un attālumu.