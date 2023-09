'Hindenburga sindroms' nebiedē – vairākas kompānijas apņēmušās apritē atgriezt dirižabļus

Liesmu pārņemtais "Hindenburgs" – tāda daudziem būs pirmā asociācija ar dirižabļiem. Varbūt kādam iešausies prātā arī rokmūzikas leģendu "Led Zeppelin" debijas albums, kura vāciņu rotāja "Hindenburga" pēdējās agonijas fotomirklis. Bet dirižabļi kā nopietns gaisa transports 21. gadsimtā? Nu, nē taču! Kāpēc lai kāds gribētu lidot ar kaut ko tik lēnu, tūļīgu un, kā liecina "Hindenburga" katastrofa, arī bīstamu? Taču izrādās, ka pasaulē vairāki jaunuzņēmumi kaļ lielus plānus, lai "lidojošos vaļus" atgrieztu aviācijas apritē.

Bet kāpēc?



Mums taču ir lidmašīnas. Uz jebkuru galamērķi Eiropā dažās stundās, bet pāri pasaulei nepilnā diennaktī – ātri, ērti, samērā lēti. Un grūti sasniedzamām vietām mums ir helikopteri. Savukārt, ja ātrums nav izšķirošs, ir taču kuģi, kuru kravnesība ir nesalīdzināma ar jebkuru gaisa transportu. Tad kāpēc šobrīd runas par dirižabļiem, jo nešķiet, ka šis būs tas gadījums ar "viss jaunais ir labi aizmirsts vecais". Kāpēc raudzīties vairāk nekā 100 gadus senā aviācijas pagātnē, kuras zelta ēra noslēdzās tik simboliski – ar tobrīd pasaulē lielākā gaisa kuģa bojāeju cilvēku acu priekšā?



Viens no galvenajiem iemesliem ir – ekoloģiskie apsvērumi. Aviācijai neizbēgami būs jākļūst zaļākai. Taču vai ar to ir gana, lai attaisnotu dirižabļu izmantošanu? "Pārvadājumu bizness nav vienkāršs, nozarē ir ļoti liela konkurence. Peļņas marža ir ļoti maza. Nav jēgas nākt klajā ar jaunu risinājumu tikai tāpēc, lai paziņotu – ok, mēs aizvietosim to, ko darāt jūs, jo mūsu risinājums ir "zaļš". Tas nestrādās. Mums jāskatās uz nišām, kur varam nodrošināt lielu efektivitātes pieaugumu izmaksu un kapacitātes ziņā," izdevumam "Bloomberg" skaidro Francijas kompānijas "Flying Whales" izpilddirektors Sebastjans Bugo. Viņš gan piebilst, ka līdz ar to nāks klāt arī ekoloģiskais ieguvums, taču to diktēs ekonomiskais izdevīgums.

Un ir jomas, kur dirižabļi tiešām varētu piedāvāt priekšrocības salīdzinājumā ar lidmašīnām un helikopteriem. Nav sakritība, ka tieši Francijā ir bāzēts viens no šobrīd ambiciozākajiem uzņēmumiem, kas savu nākotni saista ar dirižabļu atgriešanu aviācijā – "Flying Whales".