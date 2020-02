Ideāla tehnoloģiju 'smilškaste': apņēmīgus jauniešus aicina attīstīt prasmes STEM hakatonā

Foto: Publicitātes foto

Studentu hakatoni, piemēram, "Major League Hacking" formāts, pasaulē ir plaša kustība, kas arvien vairāk attīstās un dod iespēju visu nozaru studentiem gūt pamatzināšanas STEM. Līdz šim kustība nebija nonākusi līdz mūsu reģionam, un ir pienācis laiks to mainīt un aicināt studentus ne tikai no Latvijas, bet arī no citām Eiropas valstīm," uzsver programmētāja un hakatona vadītāja Līna Marta Sarma.

Hakatonu organizē jaunuzņēmumu vides organizāciju pārstāvji. Hakatona partneri ir nevalstiskās organizācijas "TechChill", "TechHub Riga", Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija, "Riga TechGirls", Visas Iespējas, "GameDev", LU Studentu pašpārvalde un citi.

Dalībnieki varēs attīstīt projektus tādās jomās kā radošā programmēšana, atvērtā pirmkoda programmatūra, domēna nosaukuma lietošana un datu vizualizācija, vai arī strādāt pie sava individuālā projekta un radīt pilnīgi jaunas idejas ārpus iepriekš minētajām vertikālēm. Izcilākie un radošākie projekti saņems balvas no projekta atbalstītājiem.

Darbnīcas vadīs jaunieši ar pieredzi programmēšanā un uzņēmējdarbībā, to vidū ir tādi mentori kā Jānis Veģis, jaunuzņēmuma "Finch" dibinātājs, Austris Cīrulnieks, biotehnoloģiju jaunuzņēmuma "Alta Flora" programmatūras inženieris, Aiva Staņēviča, Latvijas Universitātes senatore, Elvis Strazdiņš, uzņēmuma "GameDev" valdes loceklis un "'Sonarworks" inženieris, un citi.