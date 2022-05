Iepazīt cilvēku ķirurga acīm – pirmo reizi Muzeju naktī piedalās RSU Anatomijas muzejs

Sestdien, 14. maijā, norisināsies tradicionālie Muzeju nakts pasākumi. Pirmo reizi Muzeju naktī piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejs. Tā devīze ir "Atvērts pa īstam", aicinot apmeklētājus ieskatīties cilvēku iekšējās pasaulēs – primāri fiziskajā, bet noslēgumā ar mūzikas palīdzību arī sapņu un pragmatiskajā, jo šī pasākuma programma veidota sadarbībā ar komponistu Platonu Buravicki.

RSU Anatomijas muzejs savas durvis vēra pērnā gada vasaras sākumā. Muzeja pamatā ir pirmā anatomijas mācību kolekcija Latvijā, kas izveidota anatomikumā 20. gadsimta 20.–30. gados un līdz šim kalpojusi topošo mediķu skološanai. Jaunais muzejs šo ekspozīciju ir atvēris ikvienam un tādējādi piedāvā iepazīt ķermeņu dažādību un ieskatīties tajā, ko parasti redz tikai anatoms vai ķirurgs.

Muzeja kolekcijā ietilpst vairāki tūkstoši anatomisku preparātu – orgāni, ķermeņa daļas un pat veseli ķermeņi, kas, pateicoties prasmīgam anatomu darbam, saglabājušies nemainīgi jau 100 gadu un kļuvuši par medicīnas vēstures materiālu mantojumu, iekļaujoties Nacionālajā muzeju krājumā. Pērn vēsturiskā kolekcija ieguva jaunu elpu – renovētu ēku, laikmetīgu interpretāciju un mūsdienīgu digitālu ietvaru, kas ļauj ikvienam padziļināti izzināt cilvēka ķermeni.

Muzeju naktī RSU Anatomijas muzejs galvaspilsētas iedzīvotājus un viesus gaidīs jau sākot no pulksten 18. Tas atrodas Rīgā, Kronvalda bulvārī 9.

Programma:

No pulksten 18 līdz 22 būs iespējams bez maksas apskatīt muzeja anatomijas, antropoloģijas un iedzimto anomāliju ekspozīcijas. Tajās būs apskatāmi īsti skeleti, embriji, kauli, ķermeņa daļas un orgāni, kas izvietoti kopā ar multimediālu skaidrojumu. Muzeja pirmajā stāvā var iepazīt cilvēka orgānu sistēmas un to anatomiju, kā arī aplūkot galvaskausu kolekciju.

Muzeja pazemes stāvā izvietotas iedzimto anomāliju, tetovēto ādu, kā arī embrioloģijas kolekcijas, kas daļai apmeklētāju var būt uztraucošas. Lūdzam katru pašu izvērtēt, vai gribat apmeklēt pagrabstāvā izvietotās ekspozīcijas daļas! Bērniem, jaunākiem par 14 gadiem, apmeklējums ieteicams tikai pieaugušā pavadībā.

No 22 līdz 23 uz muzeja terases noritēs komponista Platona Buravicka speciāli Anatomijas muzejam radīta muzikāla performance "Iekšējo pasauļu tīrumos", kuros komponists reflektēs par cilvēka iekšējām pasaulēm un to savstarpējo mijiedarbību. Performance būs skatāma no muzeja pagalma.