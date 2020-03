Iesaka speciālists: interneta resursi fizikas apgūšanai

Visiem nav jākļūst par zinātniekiem vai inženieriem, vienkārši jāsaskata katra priekšmeta pievienotā vērtība, ko no tā var paņemt. Ja katru dienu bērns no skolas iznāk gudrāks nekā, tajā ienākot, tas priecē!" uzsver fizikas skolotājs.

Viņš mudina vecākus saglabāt pozitīvu attieksmi pret skolu un atvērt bērna prātu: "Var brīvdienās aizbraukt uz "Zinoo centru", piedalīties "Laboratorium" darbnīcās, veikt kādu eksperimentu mājās. Noderīgas eksperimentu grāmatas var atrast teju visās grāmatnīcās, ļoti forša ir Stīva Spanglera mājaslapa, kur smelties idejas. Bērnus jāiedrošina darboties!"

Nemitīga pilnveide

"Katrs priekšmets bērnam dod ne tikai zināšanas, bet arī konkrētu prasmju kopumu. Viena no svarīgākajām lietām, kas jāpaņem no dabaszinātnēm, ir vēlme būt elastīgam savā domāšanā. Tas, kā mainījusies izpratne par atoma uzbūvi pēdējā gadsimta laikā, ir lielisks piemērs zinātnes elastīgajai domāšanai. Inženieriem ir īpašs domāšanas cikls – redzot problēmu, izdomājam dažādus risinājumus, izvēlamies vienu, īstenojam to. Ja tas strādā, turpinām, ja nē, uzlabojam. Un to var pārcelt uz ikdienas domāšanu, kā reaģējam uz dažādām situācijām dzīvē," ir pārliecināts Jānis.

Viņš jūt, ka skolotājiem ik pa laikam nepieciešams iziet no komforta zonas, satikt citus skolotājus, dalīties savā pieredzē un izmēģināt jaunas lietas. Tomēr vislielākais ieguvums būs redzams, ja vecāki sadarbosies ar skolotājiem, jo mērķis taču ir kopīgs – veidot gudrāku, attīstītāku bērnu: "Ja vecāki ieliks stabilus pamatus un sagatavos bērnu skolai, mēs varēsim turpinām darbu. Nestrīdēsimies, labāk sadarbosimies!"