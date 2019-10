Iespēja spert pirmos soļus ienesīgā arodā – sāksies ES programmēšanas nedēļa

No 5. līdz 20. oktobrim Eiropas Savienības (ES) programmēšanas nedēļas #CodeWeek ietvaros Latvijas skolu informātikas un datorikas skolotāji, kā arī programmēšanas, inženierzinātņu, robotikas un līdzīgas jomas interešu izglītības nodarbību vadītāji aicināti piedāvāt aktivitātes, kas sniedz iespējas skolēniem nodarboties ar programmēšanu – šobrīd vienu no visvairāk pieprasītajām un ienesīgākajām profesijām Latvijā.

ES programmēšanas nedēļas virsuzdevums ir rosināt skolēnu interesi par programmēšanu un demonstrēt šo zināšanu sniegtās iespējas arī savu ikdienas mērķu sasniegšanā. Programmēšana ir veids, kā attīstīt domāšanu, stiprināt problēmu risināšanas prasmes un palīdzēt izprast apkārt notiekošo lietu kārtību un dažādos procesus, kā arī lieliska nodarbe skaitļošanas tipa domāšanas spēju attīstībai.

Pedagogiem un nodarbību vadītājiem, kuriem ir interese sniegt saviem audzēkņiem pirmo ieskatu programmēšanā, bet nepieciešams ceļvedis nodarbības sagatavošanā, ir iespēja smelties idejas Programmēšanas nedēļas vietnes mājaslapā izveidotajā metodisko materiālu sadaļā. Materiāli šogad pieejami arī latviešu valodā.

Skolotāji, kuri nolēmuši iesaistīties ES Programmēšanas nedēļā, aicināti iecerētās mācību stundas vai nodarbības tematu, vietu un laiku ievietot #CodeWeek mājaslapā. Informāciju par publicētajām nodarbībām būs iespējams aplūkot interaktīvā kartē.

Latvijā populārā prorammēšanas skola bērniem "Learn IT" un IT nozares uzņēmums "Cognizant" programmēšanas nedēļā iesaistīsies ar radošu izaicinājumu skolēniem, mudinot likt lietā IT prasmes mākslas un mūzikas projekta realizēšanā. Konkursa laikā skolēni aicināti komandās programmēt animāciju Latvijas mūzikas grupas dziesmai, izmantojot bērniem un jauniešiem paredzēto programmēšanas valodu Scratch.

Par to, kas nepieciešams, lai piedalītos konkursā, skolotāji varēs uzzināt vebinārā 3. oktobrī. Lai pieteiktos vebināram, jāaizpilda reģistrācijas anketa. Konkursa noslēgumā, apkopojot labākās animācijas, tiks izveidots vienots video visai dziesmai.

ES Programmēšanas nedēļa #CodeWeek Latvijā un pasaulē notiek jau septīto reizi un guvusi plašu popularitāti. ES programmēšanas nedēļu palīdz īstenot 80 brīvprātīgie valstu vēstnieki, 42 valstu izglītības ministriju koordinatori un 280 vadošie skolotāji, un viņu skaits arvien turpina pieaugt. Viņi ir devuši vislielāko ieguldījumu, sekmīgi realizējot 2018. gada programmēšanas nedēļu, kurā piedalījās vairāk nekā 10% skolu no dažādām ES un Rietumbalkānu valstīm, kā arī piesaistīja vairāk nekā 2,7 miljonus dalībnieku dažādos pasākumos, kuru skaits sasniedza gandrīz 44 tūkstošus.