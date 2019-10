Infografika: Vidējā programmētāja anatomija

Par programmētāju profesiju parasti zinām dažas lietas – tā ir daudzveidīga un allaž mainīga, ļoti pieprasīta un labi apmaksāta. Ne tik bieži ir priekšstats, kāds tad ir "vidējais programmētājs" nozarē. Lielākā esošajiem un topošajiem programmētājiem veltītā tiešsaistes kopiena "Stack Overflow" ikgadējā aptaujā ieskicēts "vidējā programmētāja" portrets. "Delfi Campus" apkopo dažus būtiskākos datus infografikā.

Programmētāji sāk jauni! Dati liecina, ka 8,7 procenti no respondentiem, kas piedalījušies aptaujā, savu pirmo kodu vai programmu ir radījuši, būdami jaunāki par 10 gadiem, bet absolūti lielākais īpatsvars sākuši programmēt tīņu gados.

Biznesa augstskolas "Turība" informācijas tehnoloģiju virziena vadītājs Jānis Pekša iesaka jauniešiem, kuri programmē jau no bērnības, padomāt par šo prasmju apguvi profesionālā līmenī.

"Viena lieta ir apgūt kādu programmēšanas valodu pašmācības ceļā, taču pavisam kas cits – veidot izpratni par to, kā apgūt jaunas programmēšanas valodas un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas, mācoties no jomas ekspertiem un kvalificētiem IT nozares speciālistiem," komentē eksperts.

Kā skaidro Pekša, šobrīd viena no aktuālākajām profesijām IKT jomā ir DevOps, kas turklāt ir arī vislabāk apmaksāto IT profesiju pirmajā trijniekā. DevOps ir starpdisciplināra programmatūras izstrādes prakse, kas apvieno programmatūras izstrādi un informācijas tehnoloģiju operācijas. Būtībā tas ir viens no mūsdienās labāk apmaksātākajiem darbiem. Pretendējot uz šādu pozīciju, sistēmas administrators ar programmētāja, daļējām vadītāja prasmēm un nepārtrauktas biznesa integrācijas pieredzi spēj nodrošināt biznesa mērķu sasniegšanu īsā un efektīvā veidā. DevOps pārsvarā ir ar augstāko izglītību un vismaz trīs gadu pieredzi.

Iespējams, viena no būtiskākajām aptaujā gūtajām atziņām – liela daļa programmētāju ir vai nu pilnībā (40%) vai pārsvarā (34%) apmierināti ar savu darbu un karjeru.