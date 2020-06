IT nozarē jāmaina stereotipi par sievietēm: uzsāk vēstnešu un mentoru iniciatīvu

Sievietes nedaudz vairāk nekā vīrieši novērtē dažādību kā ieguvumu uzņēmumam, tomēr nevar novērot, ka darbinieki to apzinātos kā nozīmīgu trūkumu. Pārsteidzoši, ka sievietes, lai arī apzinās nepieciešamību lauzt priekšstatu par šo nozari kā vīriešiem piemērotāku, vienlaikus izjūt apdraudējumu no īpaši tam paredzētajām aktivitātēm, jo baidās, ka lielāka uzmanība dzimumam mazinās sieviešu profesionālo spēju nozīmi. "Providus" pētījums tika veikts no janvāra līdz maijam, kas ietvēra SKDS aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, kā arī intervijas ar nozares ekspertiem, fokusgrupas un anonīmas aptaujas.

"Lai mazinātu stereotipus un palīdzētu vairākām cilvēku grupām iekļauties IT nozarē, kā arī pievērstu sabiedrības uzmanību vienlīdzīgas darba samaksas jautājumiem, no 3. jūnija uzsākam "TechMentor" – IT vēstnešu iniciatīvu un mentoru programmu. Dalībnieces no savas puses apņemas veicināt IT nozares prestiža celšanu un savu iegūto zināšanu nodošanu tālāk – īpašu uzmanību pievēršot meiteņu un sieviešu iesaistei IT nozarē. Vēstneses apņemas aprunāties ar vismaz vienu pazīstamu meiteni vai sievieti, lai viņai pastāstītu par karjeras iespējām IT nozarē un atbildētu uz ieinteresējošajiem jautājumiem," skaidro "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone (attēlā).

Foto: LETA

Savukārt mentoru programma šobrīd apvieno aptuveni 70 dažādus ekspertus, kas apņemas sniegt noderīgus padomus sievietēm dažādos posmos. Mentori ir apņēmušies vismaz stundu veltīt programmas dalībniekam, lai viņu iedrošinātu noticēt saviem spēkiem uzsākt karjeru IT nozarē, turpināt studijas vai atrast savu vietu nozarē.

"Mēs aicinām iesaistīties citus mentorus un vēstnešus, tai skaitā vīriešus, lai visi kopā neturētu sveci zem pūra, bet palīdzētu nozarē mazināt stereotipus, kas dotu ilgtermiņa ieguvumus ekonomikai kopumā," turpina Andersone.

"TechMentor" atbalsta sabiedrībā un nozarē pazīstamas līderes, tai skaitā Valsts pirmā lēdija Andra Levite, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente Signe Bāliņa, "Latvijas Mobilā telefona" (LMT) viceprezidente Laura Keršule, "Accenture" Talantu studijas vadītāja Latvijā Zanda Arnava, "Microsoft" vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāja Olga Barretu-Gonsālvisa, "Infogram" līdzdibinātāja Alise Dīrika, Rīgas Tehniskās universitātes doktorante, zinātniskā asistente Māra Pudāne, "VREACH" līdzdibinātāja Marina Petrakova, "Tilde" Valodu sistēmu biznesa attīstības vadītāja Diāna Butina, Anna Andersone un citas līderes IT jomā.

"Riga TechGirls" mājas lapā ir pieejams IT Vēstnešu memorands. Ikviena sieviete, kas atbalsta tajā izvirzītos punktus un apņemas personīgi aprunāties ar pazīstamu meiteni vai sievieti par karjeras iespējām IT nozarē, ir aicināta parakstīt memorandu.

"Accenture iestājas par to, lai nozarē tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas ikvienam. Ikdienā, strādājot ar kolēģiem un talantiem, tai skaitā no personīgās pieredzes varu apliecināt, ka sievietēm IT nozarē ir līdzvērtīgas iespējas, jo ir pieejams elastīgs darba laiks, lai profesionālos pienākumus savienotu ar personīgo dzīvi un saņemtu konkurētspējīgu atalgojumu. "Accenture" iestājas par iekļaujošu darba vidi visā – mēs respektējam ikvienu. Tāpat IT profesiju spektrs ir dažāds, lai katrs atrastu sev piemērotāko amatu. Iespējas ir plašas. IT mainās – nozarē ir vieta visiem un ikvienam," norāda Arnava.

"Pretēji sabiedrībā izplatītiem stereotipiem, darbs IT nozarē ir daudzpusīgs, dinamisks un radošs. Tas ir piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm. Ikvienu sievieti, kas vēlas veidot sekmīgu karjeru, ko lieliski var apvienot ar privāto dzīvi un bērnu audzināšanu, aicinu apsvērt iespēju strādāt mūsu nozarē. Gribu uzsvērt, ka nav svarīga konkrēta izglītība vai iepriekšējā nodarbošanās – mācīties strādājot vai atrast savām zināšanām un spējām piemērotu darbu un izveidot sekmīgu karjeru IT jomā var ikviens, neatkarīgi no sava vecuma vai dzimuma," līdzīgās domās ir "Microsoft" vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa.

"Kaut arī LMT sieviešu īpatsvars, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem tehnoloģiju nozarē pasaulē, ir samērā augsts, tomēr mana pieredze liecina, ka sievietes joprojām izvairās no karjeras IKT jomā. Galvenais šķērslis ir aizspriedumi, ka IKT joprojām ir vīriešu vide un vīriešu profesija. Arī es pirms darba LMT, ilgus gadus strādāju, tolaik vēl pilnībā ar IKT nesaistītā jomā – tiesu sistēmā, tāpēc varu personīgi apliecināt, ka karjera IKT ir iespējama ikvienai no mums. Šī nozare ir interesanta, daudzveidīga un karjeras iespējas ir neizmērojamas gan šeit uz vietas Latvijā, gan pāri valsts robežām, neatkarīgi no vecuma vai iepriekšējās profesionālās pieredzes. Gribu iedrošināt ikvienu jauno meiteni, ikvienu sievieti – IKT nozare jūs patiešām gaida, tā ir interesanta, dinamiska un daudzveidīga, turklāt labi atalgota nozare!" uzsver LMT viceprezidente Laura Keršule.

"TechMentor" partneri ir "Riga TechGirls" un IT uzņēmums "Accenture", bet atbalstītāji – "Microsoft" un LMT. "Riga TechGirls" ir pirmā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes apgūt programmēšanas pamatus un attīstīt digitālās prasmes.