IT nozarē skolēnus vislabāk iesaistīt var ar aizraujošu pieredzi

"Vieslekcijas un stāsti par to, kā cilvēks ir nonācis kādā konkrētā profesijā, kāda ir viņa ikdiena un darba uzdevumi, skolēnus iedvesmo un motivē. Galvenais ir parādīt virzienu un radīt interesi. Liels prieks par to, ka "Kodē vai arī nē" programmas ietvaros izskanējušie stāsti no dažādu IT profesiju pārstāvju puses ir iedvesmojuši skolēnus ieskatīties vairāk tieši informācijas tehnoloģiju nozarē, kuras īpatsvars tautsaimniecībā tikai palielināsies," norāda viens no darbnīcu vadītājiem, Jānis Knets no "Accenture Latvia".

Balstoties uz pozitīvajiem pilotprojekta rezultātiem, kustība "VEFRESH" šogad plāno "Kodē vai arī nē" programmu atvērt plašākam dalībnieku skaitam. "Atbilstoši vidusskolēnu atsauksmēm, plānojam organizēt tiešsaistes sarunas par ikdienu un karjeru ar tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvjiem, tostarp dizaineriem, spēļu veidotājiem, start-up dibinātājiem. Paralēli piedāvāsim arī darbnīcas tiem vidusskolniekiem, kuriem interesē apgūt praktiskās iemaņas programmēšanā, projektu vadībā vai citur," stāsta kustības pārstāve Lāsma Ivaska.

Projektā 2020. gadā piedalījās "Accenture Latvia", digitālā aģentūra "Bright", LMT, "Start(IT)", "Tieto Latvia" ("TietoEVRY" grupas uzņēmums) un jaunuzņēmums "WinGo Deposit". Ar realizētās mācību programmas saturu iespējams iepazīties šeit. Kustība "VEFRESH" aicina 2021. gada "Kodē vai arī nē" programmas veidošanai pievienoties arī citus tehnoloģiju uzņēmumus, kas gatavi stāstīt par sava uzņēmuma un dažādo profesiju ikdienu.

"VEFRESH" inovāciju kustība, kurā 2019. gadā apvienojās lielākie VEF apkaimes uzņēmumi, lai kopīgi veidotu šo teritoriju kā pilsētvides inovāciju centru. Kustības dalībnieki un atbalstītāji ir "Accenture Latvia", Elektronikas un datorzinātņu institūts, LMT, IT izglītības fonds, nekustamo īpašumu attīstītājs "Pillar", pilsēta pilsētā "Jaunā Teika", kā arī VEF Kultūras pils.