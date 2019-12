Izdrukātā trusī iestrādā DNS, padarot to 'klonējamu'

Ar 3D printeri drukāts trusītis – it kā nekas īpašs. Šobrīd 3D drukas tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka ļauj ar augstu precizitāti drukāt pat ļoti smalkas un visai sarežģītas detaļas. Taču šim trusim ir kāda īpašība, kas to atšķir no pilnīgi jebkura cita ar 3D printeri radīta objekta. Proti, trusī iestrādāta DNS informācija, kas ļauj šo objektu "klonēt", kā instrukciju izmantojot jebkuru no oriģinālā truša (vai vēlāk arī tā kloniem) paņemtu fragmentu.

Ietilpīga datu krātuve



DNS jeb dezoksiribonukleīnskābe ir ģenētiskais materiāls, kas glabā informāciju par noteiktu aminoskābju secību olbaltumvielu molekulās. Vienkāršoti runājot – DNS ir veids, kā daba uzglabā informāciju, tā atrodas šūnas kodolā un satur ģenētisko "kodu" ar instrukcijām, gluži kā datorprogrammu kods satur instrukcijas par to, ko konkrētā brīdī un kādā veidā darīt datoram.

Tā kā fundamentāli DNS ir kods, pētnieki attapušies, ka tādā veidā varētu uzglabāt arī cita veida informāciju.

"Ja būtu jāsaglabā vēstījums tālas nākotnes paaudzēm, "Blu-Ray" diski un USB zibatmiņa nebūtu prātīga izvēle," raksta vietne "New Scientist", norādot, ka DNS ir vislabākā šobrīd zināmā "laika kapsula". Tas pierādījies arī praksē – ārkārtīgi daudz par seniem dzīvniekiem, augiem, cilvēku priekštečiem esam uzzinājuši, sekvencējot salīdzinoši labi saglabājušos un tūkstošgadēm vecus genomus.