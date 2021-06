Uz Mēness bijuši veseli 12 astronauti, kas tur viesojušies laika posmā no 1969. līdz 1972. gadam. Tur, augšā, viņi atstājuši ne tikai savu pēdu nospiedumus un ASV karogus, bet veselu kaudzi kaku maisiņu un nelielu skulptūru, kas godina astronautus, kas gājuši bojā kosmosa izpētes laikā. Pēc sešām veiksmīgām astronautu nosēšanās misijām uz Mēness tur palikusi krietna kaudzīte nevajadzīgu mantu, kas tur atstātas, lai atbrīvotu kosmosa kuģī vietu vērtīgajiem Mēness iežiem. Lai gan dažas lietas atstātas speciāli, jo tām ir īpašs vēstījums, tomēr lielākā daļa lietu no Zemes ir atlūzas no zondēm, apstājušies roveri, izlietotas salvetes, darbarīki un pat divas golfa bumbiņas.

Lietas ar lielu stāstu

Cilvēki ir sentimentāli – uzkāpt uz Mēness ir mūsu spēju apliecinājums, loģiski, ka gribas kaut ko tur atstāt par piemiņu. Dažas uz Mēness atstātās lietas ir rūpīgi izvēlētas, piemēram, "Apollo 11" ne tikai iesprauda tur ASV karogu, bet pie starta platformas kājas piestiprināja piemiņas plāksni, godinot cilvēka nolaišanos uz Mēness. Uz tās rakstīts: "Šeit cilvēki no planētas Zeme spēra pirmos soļus uz Mēness. 1969. gada jūlijs AD. Mēs visas cilvēces vārdā nācām ar mieru." Tāpat līdzi paņemts silīcija disks, uz kura iegravēti 74 valstu līderu paraksti un neliels zelta olīvu zars, kas simbolizē mieru. Vēl viņi atstāja "Apollo 1" misijas tērpa uzšuvi, lai godinātu komandu, kas 1967. gadā gāja bojā kosmosa kuģa starta simulācijas laikā.