Izgāztuves diēta: apdraudētie Himalaju lāči pārtiek no atkritumiem, liecina ziņojums

Vēl viena prominenta vieta ir Amarnātha – populārs hinduistu svētceļnieku galamērķis. Tur izmests liels daudzums atkritumu, tostarp arī ēdienu paliekas. Šajā vietā kameras 186 reizes fiksēja lāčus. Iepriekš bijuši arī gadījumi, kad lāči droši iesoļo ciematos un mēģina iekļūt ēkās, meklējot pārtiku.

Pētnieki pēc tam analizēja dzīvnieku izkārnījumus – kopā 408 paraugus. Sastāvs liecina, ka lielākā daļa lāču, par kuriem ievākti dati, pārtiku atraduši tieši izgāztuvēs. Apmēram 75% uztura bija cilvēku atstātās paliekas, bet tikai 15% – dabā uzietie augi. No cilvēku izmestās pārtikas lāči ēduši visu, kas pagadās – vairākos desmitos paraugu bija gan rīsi, gan sīpoli, zirņi un pupas, kartupeļi un tomāti, okra un čili. Taču satraucoši, ka gandrīz 9% jeb 86 paraugos atrastas arī plastmasas iepakojuma daļas.

