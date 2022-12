Izturēja 'marsatrīces', padevās putekļiem. Mirušā NASA ģeologa 'InSight' mantojums

Nedēļā pirms Ziemassvētkiem NASA Marsa ģeologs "InSight" atsūtīja pēdējo bildi Zemei, pateica paldies saviem sekotājiem un izslēdzās. Neilgi pēc tam NASA apstiprināja, ka ar zondi vairs nav iespējams sazināties, oficiāli paziņojot par četrus gadus ilgušās misijas beigām. Ja kādam tas šķiet pārāk īss ekspluatācijas laiks aparātam, kas izmaksājis 800 miljonus dolāru, der uzsvērt – NASA bija paredzējusi, ka zondei jāiztur vien divi gadi. Un to, ko mums par Marsu atklāja "InSight", līdz šim neviens cits aparāts nebija spējis.

Putekļu velni nepalīdzēja



Visbiežāk no Marsa dzirdam aizraujošus jaunumus par atklājumiem un saņemam foršus attēlus, tostarp roveru pašbildes. Tomēr visā pozitīvo ziņu plūsmā ir viegli piemirst, cik bīstama un misijām nepateicīga vieta ir šis Zemes kaimiņš. Apmēram puse no Marsa misijām beidzās ar neveiksmi un zaudētām zondēm. Atšķirībā no Veneras, kur labāka statistika bija Padomju Savienībai, Marsa apguvē absolūtā līdere ir NASA. Arī šobrīd tur darbojas trīs NASA aparāti – roveri "Curiosity" un "Perseverance", kā arī neliels helikopters "Ingenuity". Taču vēl pirms pusmēneša bija četri.

Marsa zonde "InSight" pēdējo reizi ar Zemi sazinājās 15. decembrī, pirms izslēdzās uz visiem laikiem. 19. decembrī zondes "Twitter" kontā vēl tika publicēta pēdējā fotogrāfija un atvadu tvīts, bet 21. decembrī NASA oficiāli paziņoja par misijas beigām.