Jaunā koronavīrusa 'radinieki' atklāti kontrabandistu iecienītā zīdītājā

Turpinot pētīt jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izcelsmi un to, kā tas sācis izplatīties cilvēku populācijā, iezīmēts vēl viens iespējamais posms vīrusa izplatības ķēdē. Honkongas un Ķīnas pētnieku kolektīvs akadēmiskajā izdevumā "Nature" publicētā pētījumā secinājis, ka divi jaunajam koronavīrusam tuvi "radinieki" atrodami arī nelielā zīdītājā – Javas zvīņnesī (Manis javanica), kas kontrabandas ceļā nereti dzīvi tiek nogādāti arī tirgos Ķīnā.

Būtiski uzsvērt, ka šis pētījums vēl neļauj apgalvot, ka tieši Javas zvīņnesis ir tas, ar kura starpniecību vīruss sācis izplatīties cilvēku populācijā, tam aizvien nav drošticamu pierādījumu. Taču vienlaikus pētījums, kura kopsavilkumu vari lasīt, klikšķinot šeit, ir brīdinājuma signāls par potenciālajiem riskiem. Vietne "Science Alert", atsaucoties uz "Nature" publikāciju, kontrabandas zvīņnešu tirgu dēvē par bumbu ar laika degli, kuru nepieciešams atmīnēt.

Šobrīd aktuālā SARS-CoV-2 genoma izpēte liecina, ka vīrusa rezervuārs dabā ar lielu ticamības pakāpi varētu būt zirga pakava sikspārņu kolonija Juņnaņas provincē, kas robežojas ar Mjanmu. Jautājums ir – kā tas nonāca jaunā koronavīrusa uzliesmojuma cilvēku populācijā sākumpunktā teju 1000 kilometru attālumā Uhaņā. Nav pierādījumu, vai Uhaņas tirgū pārdoti arī šīs sugas sikspārņi, taču ir diezgan droši zināms, ka tur pārdoti zvīņneši.

"Nature" publiskotajā pētījumā analizēti paraugi no pārtvertām kontrabandas kravām 2017. un 2018. gadā, konfiscētie dzīvnieki toreiz sasaldēti, un nu šis solis atmaksājies – pētniekiem bija izejmateriāls genoma analīzei. No 18 zvīņnešiem ņemtos 43 atsevišķu orgānu paraugos koronavīrusa RNA (ribonukleīnskābe) atrasta sešos gadījumos – divi paraugi vienam dzīvniekam, pārējie četri katrs savam, tātad kopā vīruss atrasts piecu atsevišķu dzīvnieku paraugos.

Paraugos no 2018. gadā pārtvertās kravas vīruss atklāts trīs dzīvniekos.