Savā vairāk nekā trīs desmitgades ilgajā mūžā sasniegusi vairākus desmitus rekordu, tā allaž bijusi aviācijas entuziastu favorīts – Ukrainas milzis "An-225" ar skaisto nosaukumu "Mriya" jeb "Sapnis". To bija paredzēts ekspluatēt vēl vismaz 10 gadus, taču šos plānus sagrāva Krievijas uzbrukums Ukrainai. Pasaulē vienīgais "An-225" eksemplārs nu, iespējams, ir iznīcināts, kā to svētdien minēja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Detalizētākas informācijas par "An-225" bojājumiem šobrīd nav, tāpēc grūti izvērtēt, vai kaut kas vēl ir glābjams. Tikmēr piedāvājam īsu atskatu uz šī lieliskā aviācijas inženierzinātņu sasnieguma tapšanas apstākļiem un darba mūžu.

Radīta kosmosa programmai

"An-225" tapa laikā, kad Ukraina nebija brīva valsts. Un nu lidmašīna cietusi laikā, kad Ukrainas brīvību atkal grib atņemt vēsturiskā mantiniece impērijai, kas savulaik bija "aprijusi" arī Baltijas valstis.

Astoņdesmito gadu sākumā galvenie par ikoniskiem dēvējamie kosmosa sacensību notikumi jau bija aiz muguras. Pirmais mākslīgais pavadonis, pirmais cilvēks kosmosā, pirmās kosmiskās stacijas un galu galā pirmie cilvēki uz Mēness. Astoņdesmitajos lidojumi kosmosā bija jau savā ziņā rutīna, cik nu kas tāds vispār var būt rutīna. Taču vien fakts, ka tajā desmitgadē ASV sāka izmantot pirmos daudzkārt lietojamos kosmosa lidaparātus – kosmoplānus jeb šatlus –, liecina par paradigmas maiņu uz pieejamāku un vieglāk sasniedzamu kosmosu. Uzlidot gaisā kā ar raķeti, bet nosēsties kā ar gandrīz parastu lidmašīnu uz skrejceļa bija kas pilnīgi jauns. Tas, ka šatlu programma neizvērtās ne tuvu tik lēta un efektīva, kā bija iecerēts, jau ir cits stāsts.

Arī PSRS, protams, negrasījās palikt atbildi parādā, tāpēc tapa "Buran" projekts. Vizuāla līdzība ir acīmredzama, un ir diezgan droši, ka padomju inženieri šādas tādas idejas "aizņēmās" no aizokeāna konkurentiem, taču konstrukcijas ziņā šatli no "Buran" tipa kosmoplāniem daudzos aspektos būtiski atšķīrās. Atsevišķās jomās "Buran" bija pat soli priekšā amerikāņu versijai, piemēram, tas varēja doties orbītā un atgriezties uz zemes autonomi – bez pilotiem. Šīs sistēmas tika pārbaudītas arī praksē – to pierādīja vienīgais kosmoplāna "1K Buran" lidojums orbītā 1988. gadā.