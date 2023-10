Kad būs 'CatGPT'? Vai mākslīgais intelekts palīdzēs sarunāties ar dzīvniekiem

Kurš gan negribētu saprast, ko saka kaķis vai suns. Un tiešām saprast, kā cilvēks saprot cilvēku, ja vien tie runā vienā valodā, nevis tikai nojaust, ka ņaudēšana pie ēdiena trauciņa nozīmē "Es gribu ēst!" vai aizrautīga riešana – "Saimniek, es priecājos, ka esi atpakaļ!". Ja neskaita šamaņus, kas it kā spējuši sazināties ar dzīvniekiem, šis aizvien ir nepiepildīts sapnis. Taču zinātnieki ir mēģinājuši. Varbūt ar mākslīgā intelekta palīdzību beidzot izdosies saprast, ko ņaud Muris un rej Reksis?

Īsa "runājošo" cilvēkpērtiķu vēsture





Papagailis, kas spēj atkārtot dažus vārdus, parasti tiek uztverts kā izklaides objekts un nekas vairāk. Par to, vai kādam no šiem putniem ir arī izpratne par konkrētā zilbju savirknējuma nozīmi, skaidrības ir daudz mazāk, lai neteiktu, ka nav nemaz. Pagaidām ticamāka šķiet versija, ka papagaiļi vienkārši atkārto vārdus, bet bez izpratnes. "Tie vienkārši grib justies piederīgi baram. Un, ja tu esi pieradināts un dzīvo mājā, tad tavu baru veido cilvēki," ASV sabiedriskajai raidorganizācijai NPR norādīja pētniece Krisa Dalina.

Daudz nopietnāk gribētos uztvert stāstus par runājošiem cilvēkpērtiķiem. Tie gan nesaka "Es tevi mīlu!" vai "Labdien!", taču savulaik ļoti populāri bija stāsti par gorillām vai šimpanzēm, kas prot sazināties ar cilvēkiem, izmantojot zīmju valodu un labi saprotot, ko grib panākt. Labāk zināmais piemērs laikam gan būs gorilla Koko, kura esot spējusi ar zīmēm runāt, pat jokot, rakstīt grāmatas un just līdzi ziņu sižetos dzirdētajam, atbilstoši reaģējot ar skumjām vai prieku. Koko slavas zenīts pienāca 70. gados, kad ar viņas it kā spēju sarunāties, izmantojot zīmes, pasauli iepazīstināja gorillas aizbildne un "skolotāja" Frensīna Penija Patersone. Par šķietami apbrīnojamajām Koko spējām vēstīja mediji, minot it kā neapšaubāmus pierādījumus. Taču zinātniskajās aprindās kā tolaik, tā aizvien par Koko valodas prasmēm valda liela skepse.