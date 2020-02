Kad pētnieki izklaidējas: kā skan 137 metrus dziļā caurumā iemests ledus gabals

Gandrīz 140 metrus dziļš urbums ledājā un kādu kilogramu smags ledus gabals – šī kombinācija ir spējīga radīt skaņas, kas, šķiet, vairāk iederas "Zvaigžņu karu" sāgas filmās nevis zinātniskā ekspedīcijā Antarktīdā.

"Kā skan deviņas collas (gandrīz 23 centimetrus) liels ledus gabals, iemests 450 pēdas (137 metrus) dziļā caurumā? Šādi!" savā "Twitter" kontā ievietoto video, kas noskatīts jau vairāk nekā 3,4 miljonus reižu, piesaka izotopu ģeoķīmiķis un Zemes klimata pētnieks Džons Endrjū Higinss.

Izrādās, šī laika īsināšanas nodarbe Arktikā nav nekāds jaunums. Šo trendu, iespējams, 2018. gadā aizsāka ledāju pētnieks Pīters Nefs, iemetot ledus gabalu 90 metrus dziļā urbumā un ierakstot dīvainās skaņas. Nefa uzņemto video vien tviterī noskatījās 10 miljonus reižu.

"Kad zinātniskais darbs padarīts, ir jautri iemest ledus gabalu 90 metrus dziļā urbumā Antarktikas ledājā. Ļoti patīkams mirklis, kad tas atsitas pret urbuma dibenu," rakstīja Nefs.

Viņš publiskoja arī papildu izskaidrojošu video. "Pirmā lieta, ko tu dzirdi, ledum krītot, ir skaņas augstuma izmaiņas. Tas ir Doplera efekts."

