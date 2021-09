Kad soctīkli bremzē zinātni: 'TikTok' video sašķoba datus vairākos tūkstošos pētījumu

Bez ļaunprātīga nodoma, taču notika kā notika – tā var rezumēt sekas video, ko šovasar jūlijā populārajā sociālajā platformā "TikTok" ievietoja Sāra Franka. Nepilnu minūti garais video strauji guva popularitāti – mēneša laikā to noskatījās vairāk nekā četri miljoni cilvēku, bet rezultāts ir tāds, ka daudzu zinātnisku pētījumu autoriem nācās "izmest miskastē" datus par vairākām nedēļām, vēsta "The Verge". Kas īsti notika?

Platforma "Prolific" ir zinātnieku iecienīts rīks, kas ļauj "rekrutēt" aptauju dalībniekus un attiecīgi ievākt pētījumam nepieciešamos datus. Šajā gadījumā runa ir par pētījumiem psiholoģijā un vispār uzvedības zinātnēs. Viens no "Prolific" priekšgājējiem, kas pavēra šādas iespējas, ir jau 2005. gadā palaistais "Mechanical Turk".

"Pirms eksistēja "Mechanical Turk" platforma, visiem sociālo zinātņu pētījumiem bija jānotiek laboratorijā. Burtiski bija jādodas aptaujāt koledžu otrā kursa studenti, viņiem bija klātienē jāpilda anketas vai jāatbild uz jautājumiem, un ko tik vēl ne. Tas ir laikietilpīgs, darbietilpīgs process. Tiešsaistes datu ievākšana to daudzkārt atvieglo. Tu saprogrammē aptauju, ievieto to platformā un jau pēc dienas tev ir 1000 respondentu atbildes. Tas izmainīja sociālās zinātnes," vietnei "The Verge" skaidro Nikolass Hols no Stenforda Biznesa skolas. Viņa vadītā nodaļa datu ievākšanai nu pārsvarā lieto nevis "mehānisko turku", bet tieši "Prolific", kas ir mazāka un labāk piemērota tieši zinātnieku vajadzībām. Tā piedāvā lielāku caurspīdīgumu par to, kā tiek ievākti dati, kā arī sola nodrošināt kvalitatīvāku respondentu kopu kā alternatīvas platformas. Ņemot vērā "Prolific" popularitāti sociālo zinātņu profesionāļu vidū, šķiet, arī pētnieki atzinuši to par labu un uzticamu. Līdz šim brīdim.

23. jūlijā Sāra Franka "TikTok" ievietoja video, kurā savus sekotājus informē par iespējām viegli piepelnīties, mudinot doties uz "Prolific" vietni. "Principā tur ir aptaujas, par kuru aizpildīšanu var saņemt dažādas naudas summas," klāstīja Franka.

Drīz vien video popularitāte "uzsprāga", sasniedzot vairākus miljonus "TikTok" lietotāju. Sekas nav grūti paredzēt. "Prolific" platformu drīz vien "šturmēja" tūkstošiem jaunu lietotāju, kuri ķērās pie aptauju pildīšanas. Varētu šķist, ka tā ir laba ziņa – pētniekiem nu ir iespēja savākt datus daudz ātrāk.