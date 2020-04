Kad zāles izraksta politiķi: Trampa riskantais superlīdzeklis pret Covid-19

Francijā nelielā pētījumā, kura rezultāti nav publicēti recenzētā akadēmiskā izdevumā un kurā piedalījās tikai 24 pacienti, it kā secināts, ka hlorohīns palīdz uzveikt Covid-19. Mikrobiologs no "La Timone" slimnīcas Marseļā doktors Didjē Rauls (attēlā) izpelnījies visai pretrunīgu vērtējumu, taču, visticamāk, tieši viņa un kolēģu pētījumu bija domājis Tramps, savā tvītā reklamējot hidroksihlorohīnu kā zāles pret Covid-19 un atsaucoties uz Francijas zinātnieku pētījumu. Un te vietā vēlreiz atgādināt, ka ne visi zinātniskie pētījumi ir vienlīdzīgi.

Foto: AFP/Scanpix/LETA



Šis Raula pētījums ticis pamatīgi kritizēts ne tikai mazās izlases dēļ, bet arī, piemēram, dažādu faktoru apzinātas ignorēšanas dēļ. Raidorganizācijai CNN Feinstīna vārdā nosauktā Medicīnas izpētes institūta vadītājs doktors Kevins Treisijs komentē: "Dažiem pacientiem, kas šo medikamentu lietoja, klājās ne visai labi, viņi no pētījuma izstājās. Viņu rezultāti netika ņemti vērā pētījuma gala secinājumos."

Raula pētījums kritizēts par to, ka tas nebija kontrolēts, bet secinājumi – drīzāk novērojumu rezultāts. Nu Rauls apgalvo, ka jau plašākā pētījumā ar 80 dalībniekiem četri no pieciem, kas lietojuši šo medikamentu, esot jutuši uzlabojumus. Arī šis pētījums nav recenzēts un publiskots kādā no recenzētiem akadēmiskajiem izdevumiem. Viņa veikumu asi kritizēja zinātnieku aktīvistu grupa "Fakemed", kas iestājas pret viltus ziņām, saistītām ar veselības tematiku.

Profesors Fransuā Balū no Londonas Universitātes koledžas uzsvēra: "Šis pētījums ir novērojumos balstīts, proti, nav kontrolēts, tajā sekots līdzi 80 viegli vai vidēji slimu pacientu stāvoklim. Lielākā daļa no šādiem pacientiem atkopjas no Covid-19 ar vai bez hidroksihlorohīna un azitromicīna."

Tikmēr citos, tiesa, arī neliela mēroga, toties kontrolētos, pētījumos hidroksihlorohīna terapijai nekāds ievērojams pozitīvs efekts Covid-19 gadījumā nav novērots.

Pirms vairāk nekā nedēļas neliels klīniskais pētījums Brazīlijā tika apturēts, jo daļai pacientu, kam tika dots hlorohīns, tika novērotas problēmas ar sirdsdarbību. Kopumā pētījumā piedalījās 81 pacients, no kuriem vienai daļai tika doti 450 miligrami hlorohīna divreiz dienā pirmajā pētījuma dienā, bet atlikušās četras dienas pa 450 miligramiem reizi dienā. Otrai daļai tika izrakstīta doza – 600 miligrami divreiz dienā – 10 dienas pēc kārtas. Daļai pacientu, kuri saņēma lielo devu, novērota sirds aritmija jau pirmo trīs dienu laikā. 11 no 81 pacienta nomira (septiņi lielās devas grupā, četri mazās devas grupā), un pētījums, kura gaita izklāstīta šajā pirmsdrukas resursā, tika apturēts.

"Gan hidroksihlorohīns, gan hlorohīns raisa pamatotas bažas par tā drošību, jo tiem ir paaugstināts risks izraisīt sirds aritmijas (piemēram, QT intervāla pagarināšanās). Jo īpaši šis risks pieaug pacientiem ar nopietnām blakus saslimšanām. Tāpat ir dati par tīklenes bojājuma risku, piesardzība jāievēro arī diabēta pacientiem. Noteikti jāatzīmē nozīmīgā zāļu mijiedarbība," skaidro profesore Purviņa un par turpina par Brazīlijā veikto pētījumu: "Sākotnējie rezultāti norādīja uz to, ka kopumā palielinājās nāves gadījumu skaits, aritmiju risks, un šis pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts. Pētījums tika reģistrēts kā dubultakls, randomizēts IIb fāzes klīnisks pētījums "CloroCovid-19 Study". Ņemot vērā milzīgo globālo spiedienu attiecībā par hlorokvīna izmantošanu Covid-19 gadījumā, šī pētījuma rezultāti sniedz samērā pārliecinošus pierādījumus, lai pārskatītu hlorokvīna lietošanas rekomendācijas Covid-19 pacientu ārstēšanā."

Foto: AP/Scanpix/LETA



Rezumējot – pašlaik aizvien apstiprinātu specifisko medikamentu pret Covid-19 nav. Klīniskie pētījumi par hlorohīna un hidroksihlorohīna efektivitāti šobrīd ir maza mēroga, taču kontrolētie pētījumi pagaidām vedina domāt, ka šīs zāļvielas drīzāk nebūs glābējas pret Covid-19.

Pašārstēšanās riski





"Šobrīd tiek veikta globāla pētniecība, lai pārbaudītu hlorohīna un hidroksihlorohīna potenciālu Covid-19 ārstēšanā. Abas šīs zāles pašreiz ir reģistrētas malārijas un noteiktu autoimūnu slimību ārstēšanai, tomēr to efektivitāte Covid-19 ārstēšanā ir vēl jāpierāda. Ir ļoti būtiski, lai pacienti un veselības aprūpes speciālisti lietotu hlorohīnu un hidroksihlorohīnu tikai to reģistrētajām indikācijām, bet Covid-19 ārstēšanai tikai klīnisku pētījumu ietvaros vai valstu ārkārtas zāļu lietošanas programmu ietvaros. Gan hlorohīnam, gan hidroksihlorohīnam var būt smagas blaknes, jo īpaši, ja šīs zāles tiek lietotas lielā devā vai kombinācijā ar citām zālēm," par riskiem brīdina Latvijas Zāļu valsts aģentūra.