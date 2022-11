Kāds no tā labums? Četri iemesli, kāpēc cilvēcei svarīgi atgriezties uz Mēness

Gluži tāpat kā 1969. gadā, kad cilvēks pirmo reizi spēra soli uz Mēness, mēs tuvojamies pavērsiena punktam – NASA trešdien, 16. novembrī, plāno dot startu misijai "Artemis 1" ("Artemīda 1") – pirmajai no trim šobrīd ieplānotajām Mēness misijām ar līdz šim jaudīgāko raķeti "Space Launch System" jeb SLS, informē Latvijas Kosmosa industrijas asociācijas (LAIK) prezidents Pauls Irbins. Turklāt dažas no inovācijām, domājot par ilgtermiņa Mēness misijām, izstrādā arī Latvijas uzņēmumi.

"Artemis 1" ir daļa no vērienīgākas programmas "Artemis", kuru īsteno NASA sadarbībā ar trīs partneru aģentūrām: Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA), Japānas aerokosmiskās izpētes aģentūru (JAXA) un Kanādas Kosmosa aģentūru (CSA). Savukārt kosmosa kuģi "Orion", kas arī ir daļa no šīs misijas, ražoja "Airbus Defense & Space".

"Programmas mērķis ir daudz tālejošāks nekā pirms 53 gadiem. Tolaik tā bija sāncensība, dominances demonstrēšana, protams, arī zinātniskais izrāviens. Pašlaik uzstādījums ir ne vien nolaisties uz Mēness, bet palikt tur – izmantot šo Zemes pavadoni kā pirmo soli turpmākai dziļā kosmosa izpētei, kā atspēriena punktu ceļā uz Marsu," skaidro Irbins.

Ne velti arī starptautiskajā hakatonā "ActinSpace", kuram tehnoloģiju entuziasti var pieteikties līdz šā gada 16. novembrim (ja vēlies piedalīties, klikšķini šeit), viena no uzdevumu grupām ir saistīta tieši ar Mēnesi un došanos tālāk kosmosā "Fly to the Moon and Beyond: Dreaming big, Innovate even bigger". Latvijā, vienlaikus ar vēl 34 valstīm un 66 pilsētām, 24 stundu hakatons, kurš tiek organizēts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), atbalstu norisināsies no 19. līdz 20. novembrim.

Tiesa, kāds varētu teikt, ka mums pietiek izaicinājumu tepat uz Zemes. Teiks, ka kosmosa izpētē investēto naudu mēs varētu ieguldīt, risinot cilvēku problēmas šeit. Arī došanās kosmosā ir ieguldījums vietējās tautsaimniecībās, tostarp Latvijas, uzskata LAIK pārstāvji.

Tuvojoties "ActinSpace" hakatonam, Latvijas Kosmosa industrijas asociācija ir apkopojusi svarīgākos iemeslus, kāpēc došanās uz Mēnesi ir svarīga un nepieciešama.

Sākums ilgstošām kosmosa misijām



NASA mērķis ir panākt ilgtspējīgu cilvēku klātbūtni uz Mēness. Ja "Apollo" astronauti katrā misijā uz Zemes pavadoņa bija vien pāris dienu, tagad mērķis ir būt tur vairākas nedēļas. Ilgtermiņā tas nozīmē labāk izprast, kā efektīvāk sagatavoties ceļam uz Marsu un atpakaļ, kas varētu ilgt vairākus gadus.

Vienlaikus šī misija uz Mēnesi palīdzēs arī izprast dziļā kosmosa radiācijas intensitāti un ietekmi uz veselību. "Starptautiskā kosmosa stacija atrodas Zemes zemajā orbītā, kur Zemes magnētiskais lauks daļēji to aizsargā no radiācijas. Uz Mēness tā nebūs. Tāpēc līdz ar "Artemis I" misiju tiek plānoti vairāki eksperimenti, lai izpētītu radiācijas ietekmi uz dzīviem organismiem un novērtētu efektivitāti vestēm, kurām jāaizsargā pret radiāciju," stāsta Irbins.

Tāpat, lai izvairītos no lieka svara un ietaupītu izmaksas, NASA vēlas izpētīt, kā izmantot resursus, kas pieejami uz Mēness virsmas. It sevišķi sasalušu ūdeni – dati liecina, ka ūdens uz Mēness ir atrodams, tostarp pat Saules apspīdētajā daļā. Iespējams, ka, nodalot tā ūdeņraža un skābekļa atomus, to varētu pārveidot par raķešu degvielu.

Jaunā aprīkojuma pārbaude



Uz Mēness NASA vēlas arī pirmo reizi testēt tehnoloģijas, kas turpinās attīstīties uz Marsa, jo jebkuru problēmu risināšana uz Mēness būs vieglāka nekā uz sarkanās planētas, kuras sasniegšanai būs nepieciešams daudz ilgāks laiks.

Pirmkārt, NASA plāno testēt jaunos skafandrus iziešanai atklātā kosmosā. Tiesa, tas varētu notikt ap 2025. gadu, kad uz Mēnesi dosies arī cilvēki.

"Artemis I" misijā pagaidām cilvēki nepiedalās, jo tiek testēta SLS palaišanas sistēma un "Orion" kapsula. Otrkārt, jāpārbauda arī transportlīdzekļi – gan tādi, kuriem ir gaisa spiediens kabīnē, gan bez tā, kā arī dzīvojamās vides. Visbeidzot, jārisina pastāvīga piekļuve ilgtspējīgam enerģijas avotam, kura realizēšanai NASA pašlaik izstrādā pārvietojamu kodolreaktoru.

Starta punkta izveide



"Artemis" programmas galvenais pīlārs ir kosmosa stacijas celtniecība orbītā ap Mēnesi. To sauks par "Lunar Gateway" un tā būs starta punkts misijām uz Marsu.

"Visu nepieciešamo aprīkojumu varēs nosūtīt uz turieni, pēc tam pievienotos arī apkalpe, lai dotos garākā ceļojumā", aģentūrai AFP pastāstīja par "Lunar Gateway" programmu atbildīgais Šons Fulers. Viņš to pielīdzinājis degvielas uzpildes stacijas apmeklējumam pirms garāka ceļa – pielejam pilnu bāku, iegādājamies arī citas nepieciešamās preces, pārbaudām transporta tehnisko stāvokli, tad dodamies ceļā.