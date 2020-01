Kaitīgā viedierīču ekrānu zilā gaisma: zinātne vai muļķības?

Ekrāni ir mūsu ikdiena. Dators darba laikā, televizors vai planšetdators mājās, atpūšoties, skatoties seriālus, bet viedtālrunis līdzās visu laiku, no rīta līdz pat pēdējām minūtēm pirms miega, kad gultā, turot tālruni pārdesmit centimetru attālumā no acīm, vēl tiek "pārčekots" "Instagram" vai "Facebook". Visām viedierīcēm ir kas kopīgs – to ekrānu izstarotā gaisma ir zila, košām krāsām, un pēdējos gados arvien tiek uzdots jautājums: cik tā kaitīga mūsu redzes sistēmai, vai rada papildu slodzi, traucē iemigt? Vai viedierīcēs iestrādātie "nakts režīmi", kas izstaroto gaismu padara siltāku, dzeltenīgāku, tiešām ir redzei saudzējošāki? Lai to noskaidrotu, "Campus" vērsās pie fizikas zinātņu doktores, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vadītājas Guntas Krūmiņas.

Kas ir viedierīču izstarotā zilā gaisma?





Viedierīču ekrāns ir kas līdzīgs nelielai lampiņai – ekrāns izstaro gaismu, kuru uztver mūsu acs tīklene, kas tālāk šo apstrādā un pārveido uztverto gaismu un elektrisku impulsu veidā nosūta uz augstāko redzes centru analīzei un attēla uztverei. Ekrāns, līdzīgi kā jebkurš gaismas avots (lampa, saule u. c.), izstaro gaismu, kas sastāv no dažādām spektra krāsām.

Saule izstaro arī acij redzamo starojumu jeb gaismu. Redzamās daļas viļņu garumi ir, sākot no 380 nm (nanometriem jeb metra miljardajām daļām) līdz 680–720 nm, ko spēj uztvert mūsu acs tīklenes fotoreceptori. Violetās, zilās un debeszilās (ciāna) gaismas viļņu garumi ir diapazonā no 380 nm līdz 500 nm.

Par zilo gaismu, kas šobrīd ir daudzu diskusiju avots, dēvē starojumu diapazonā no 415 nm līdz 455 nm. Ja aplūko saules izstarotās redzamās gaismas spektru, tad redzams, ka zilās gaismas daudzums pakāpeniski samazinās un nav ar izteikti lielu intensitāti, salīdzinot ar zaļo gaismu. Savukārt viedierīču, datoru, TV ekrāniem ir izteikts "zilās gaismas pīķis", proti, šo staru intensitāte ir salīdzinoši lielāka nekā zaļajai gaismai.

Vai šī zilā gaisma ir kaitīga redzei?

Zilā gaisma uz mums iedarbojas divējādi. Tā ir nepieciešama, lai mēs būtu aktīvi dienas laikā, lai mēs pamostos un būtu mundri. Ja zilās gaismas būs par daudz, tad tā var radīt kaitējumu. Viss ir atkarīgs no devas un intensitātes – līdzīgi kā ar jebkuru lietu mūsu dzīvē.