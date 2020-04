Kaķi, suņi un Covid-19: vai mīļdzīvnieki ir riska faktors un ko par to saka zinātne

Tā kā daļa koronavīrusu ir zoonotiski, proti, iespējama pārnese no dzīvnieku populācijas cilvēku populācijā, pamatots jautājums – vai arī jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītās infekcijas Covid-19 gadījumā mums ir jāuztraucas ne tikai par līdzcilvēkiem, bet jāņem vērā arī četrkājaino mīluļu faktors? Šādas diskusijas īpaši uzvirmoja pēc medijos plaši vēstītā par dažiem gadījumiem, kad vīruss konstatēts mājas kaķiem un arī dažiem lielajiem kaķu dzimtas dzīvniekiem Ņujorkas zoodārzā. Ko par to saka zinātne – vai tiešām jāliek kaķis un suns atsevišķā istabā, jābaro pa spraugu un tikai ar respiratoru uz sejas?

Vēl daudz nezināmā

Jaunais koronavīruss ir tieši tāds, kā vēsta tā nosaukums – jauns. Tas nozīmē, ka aizvien maz izzināts. Pašlaik, runājot par vīrusa izcelsmi, uzmanība tiek pievērsta konkrētas sugas sikspārņu konkrētai kolonijai, un kā viens no iespējamiem "kurjeriem" jeb vidus posmiem no dzīvnieku populācijas cilvēku populācijā tiek pētīts Javas zvīņnesis. Taču pagaidām arī te vēl nepieciešams turpināt pētījumus, turklāt "The Lancet" publiskotā pētījumā, kuru vari lasīt šeit, secināts, ka Covid-19 tā saucamais "nulles pacients" pat nebija saistīts ar Uhaņas jūras velšu un dzīvnieku produktu tirgu, kas bija pirmais lielākais uzliesmojuma epicentrs. Zinātniekiem ir atbildes uz daļu jautājumu, bet arī vismaz tikpat daudz jautājumu, uz kuriem skaidru atbilžu šobrīd vēl nav.

Tāpēc saprotams ir mājdzīvnieku īpašnieku satraukums pēc ziņām par dažiem kaķiem, kuru organismā konstatēts Covid-19 izraisītājs. Tomēr pagaidām viss liecina par to, ka jaunā koronavīrusa pārnese vismaz virzienā no mājdzīvnieka uz cilvēku nenotiek. Arī Pasaules veselības organizācija (PVO), Amerikas Slimību kontroles un profilakses centrs un Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsver –