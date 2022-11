Kaķu zinātne: Kā Muris spēj izspraukties cauri neticami šaurām vietām

Taču – kāpēc vispār kaķiem līst šaurās vietās vidē, kur nav nedz medījuma, nedz plēsēju, no kuriem jāslēpjas? Evolūcijas gadu tūkstošu laikā "iemācīto" tik ātri ērta dzīve siltā dzīvoklī no kaķa genoma neizdzēsīs, tāpēc aizvien kaķiem itin labi patīk slēpties kastēs vai iepirkuma maisiņos. Par to vairāk vari lasīt šajā rakstā – "Kāpēc kaķiem tik ļoti patīk kartona kastes – atbildes sniedz eksperti".