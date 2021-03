Kaķu zinātne: Pūka un Muris neatšķir tavus draugus no nelabvēļiem

Nupat Japānā, Kioto Universitātē, veikts pētījums varētu likt atkal uzgavilēt suņu saimniekiem – kārtējo reizi zinātnieki pierāda, ka suņi nudien ir lojāli, bet kaķi – īsti patmīļi un cilvēknīdēji! Taču viss tomēr nav tik vienkārši, vēsta vietne "Live Science".

Kioto Universitātes zinātnieku komanda atkārtoja iepriekš ar suņiem veiktu eksperimentu, šoreiz pētot kaķu uzvedību, proti, to, vai atšķiras kaķu attieksme pret saimniekam draudzīgiem vai nedraudzīgiem cilvēkiem.

Eksperimenta dizains visai vienkāršs. Kopumā tika iesaistīti 36 kaķi un to saimnieki. Pētnieki arī izveidoja divas grupas ar cilvēkiem – izpalīdzīgos un vienaldzīgos. Tad kaķu saimniekiem dots uzdevums – mēģināt attaisīt kasti un izņemt no tās ārā tur ielikto priekšmetu. Tiek imitēts, ka šī vienkārši saprotamā darbība ir visai sarežģīta un pašam kaķa saimniekam īsti labi nesokas sasniegt mērķi. Vienā daļā gadījumu cilvēks no malas saimniekam palīdz uzdevumu izpildīt – kaste atvērta, priekšmets ir rokā! Proti, šis cilvēks eksperimentā tādējādi spēlē kaķa saimnieka drauga un palīga lomu. Otrā daļā gadījumu otrs cilvēks kaķa saimniekam palīdzību atsaka un uzskatāmi novēršas, uzgriež muguru. Proti, šie cilvēki eksperimentā pildīja kaķa saimnieka nelabvēļa lomu.

Pēc šīs nelielās "teātra izrādes" kaķim, kurš to visu vēroja, personas no malas – saimnieka draugs vai nedraugs – piedāvāja našķi. Pētnieki fiksēja, no kura dzīvnieki pieņem ēdienu. Pēc četriem eksperimentu raundiem bija skaidrs, ka kaķiem īsti nerūp, no kā viņi pieņem ēdienu. Iepriekš veiktā šādā eksperimentā ar suņiem noskaidrots, ka cilvēka labāko draugu tituls nudien ir pelnīts – suņi izvairījās pieņemt našķus no tiem cilvēkiem, kas suņa saimniekam liedza palīdzīgu roku.