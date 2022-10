Kāpēc biroja darbi ir tik šausmīgi nogurdinoši – skaidro neirobiologi

Turklāt metabolītu koncentrācija bija novērojama tieši laterālajā prefrontālajā garozā, bet ne primārajā redzes garozā.

Pēc "darba dienas" abu grupu dalībniekiem bija jāpilda aptaujas, kur jāpieņem dažādi lēmumi. Piemēram, cik daudz pūļu pielikt, braucot ar velosipēdu (braukt ātrāk vai lēnāk). Jāizvēlas, vai veikt kāda uzdevuma vieglāko vai grūtāko versiju un jāpārbauda arī pacietība – jāizvēlas, vai saņemt nelielu atlīdzību uzreiz vai pagaidīt un saņemt lielāku atlīdzību vēlāk. Atlīdzība variēja no 10 centiem līdz 50 eiro. Desmit centus varēja saņemt uzreiz, bet 50 eiro – ar bankas pārskaitījumu pēc gada.

Pārkārtot darba dienu



Autori secināja, ka grūto uzdevumu grupa ar paaugstinātu metabolītu koncentrāciju laterālajā prefrontālajā garozā aptaujā izvēlējās tos variantus, kas prasīja mazāk pūļu. Šo dalībnieku acu zīlītes arī bija vairāk sašaurinātas (paplašinātas zīlītes var liecināt par lielāku uzbudinājumu), bet lēmumi tika pieņemti ātrāk – tas vedina domāt, ka šo eksperimenta daļu konkrētās grupas dalībnieki neuztvēra kā kognitīvā ziņā ļoti prasīgu.

Šis pētījums raisa jautājumus, vai pašlaik darba dienas struktūra ir optimāla. Ņemot vērā rezultātus, kognitīvi prasīgus uzdevumus nevajadzētu atlikt uz darba dienas otro pusi, ņemot vērā, ka veiktspēja tad ir samazināta. Dažu profesiju pārstāvjiem, iespējams, derētu pārplānot savu darba dienu.

Foto: Florian Schmetz / cc

Gaisa satiksmes kontrolieri maiņas laikā pienākumus veic divas stundas no vietas, bet pēc tam nepieciešams pusstundu ilgs pārtraukums. Taču arī autobusa šoferi, mediķi, piloti tikai iegūtu no ieplānotiem, obligātiem pārtraukumiem darba dienas laikā.

Mūsu smadzenēs ir daudz apgabalu, kas ir aktīvi katrs savu uzdevumu laikā – vai tā būtu runāšana, klausīšanās vai plānošana. Ne visu mūsu lēmumu pieņemšanas procesu var izskaidrot ar Parīzē veiktā pētījuma atklājumiem. Piemēram, 2006. gadā ASV veikts pētījums liecināja, ka jaunu informāciju vislabāk apstrādājam tad, kad jūtamies izsalkuši, taču vienlaikus izsalkums negatīvi ietekmē spēju šo informāciju uzglabāt atmiņā. Sāta sajūta savukārt signalizē, ka smadzenēm ir pieejamas uzturvielas, lai nodrošinātu jaunus neironu savienojumus un uzglabātu informāciju ilgtermiņa atmiņā.

Lēmumi, kas skar kādu trešo personu, kā jau minētā tiesu prakse, labāk pieņemami tad, kad lēmuma pieņēmējs nejūt izsalkumu. Vienlaikus uzdevumi, kas prasa smalku motoro funkciju kontroli, piemēram, ķirurgam operējot pacientu, labāk veicami, kad nav izteiktas sāta sajūtas. Šajā brīdī varam objektīvāk novērtēt situāciju, taču vienlaikus pēc labas maltītes organismam nepieciešama atpūta, lai ēdienu pārstrādātu. Tāpēc smalkas un sarežģītas motorās funkcijas šajā brīdī nav vislabākajā līmenī.

Nākamreiz, kad nogurdinošas dienas beigās jāpieņem sarežģīti lēmumi, ņem vērā, ka slieksies uz vieglākiem risinājumiem, kas sola ātrāku, bet īstermiņa atalgojumu. Ja iespējams, labāk pirms svarīgiem lēmumiem tomēr izgulēties.

--

Šis raksts ir pārpublicēts no "The Conversation" saskaņā ar "Creative Commons" licenci un autoru atļauju. Visu rakstu oriģinālvalodā var lasīt vietnē "The Conversation".

Raksta autori ir Oksfordas Universitātes neirozinātnieks, profesors Zoltans Molnars (Zoltán Molnár) un Jeila Universitātes neirobioloģijas profesors Tamass Horvats (Tamass Horvath).