Kāpēc kaķi laiza savus saimniekus? Mēs esam tik garšīgi vai netīri?

Kāpēc kaķi mēdz reizēm nolaizīt savus saimniekus — roku vai seju? Lai pārliecinātos, cik mēs esam garšīgi vai parādīt savu pieķeršanos? Vai varbūt vēl kāda cita iemesla vadīti?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī varētu šķist — un šo iespaidu apliecina neskaitāmi klipiņi, multfilmas, karikatūras un interneta mēmes, kaķi tik ļoti neatkarīgi radījumi, ka saimnieki tiem noder tikai kā apkalpojošais personāls, viņi mūs mīl un to izrāda dažādos veidos, arī diezgan dīvainos veidos.

Jebkurš, kam nācies ikdienā novērot kaķus, zina, ka viņi sevi laiza ļoti regulāri. Pētījumos noskaidrots, ka parastais mājas kaķis (Felis catus) miegā pavada veselīgas 14 stundas diennaktī, bet ceturto daļu no tā laika, ko pavada nomodā, velta sava kažoka sakopšanai, tas ir, laizīšanai.

"Kaķi sevi laiza, lai savu kažoku uzturētu tīru un kārtīgu," portāls "Live Science" citē Meinas koledžas dzīvnieku uzvedības un veselības profesora asistenti Kristīnu Vitali. "Kaķiem ir svarīgi apkopt sevi, jo tas palīdz uzturēt kažoku veselu."

Kaķa mēle ir asa - to klāj klāj simtiem asu, dobu un atpakaļ vērstu dzelksnīšu, sauktu par papillām. Tie veidoti no keratīna — tās pašas vielas, no kā sastāv mati un nagi, atklāts 2018. gada pētījumā. Tā kā mēles dzelkšņiem ir āķveida forma, tie darbojas kā ķemme, sukājot kažoku. Regulāra kažoka "apkope" ir ļoti svarīga kaķa veselībai, jo tā tiek "izķemmēts" ārā viss, kas tur saķēries un spalvas nesaveļas kumšķos. Savēlušos spalvu lēkšķes ne tikai rada diskomfortu pašam kaķim, bet var radīt ādas iekaisuma un infekciju risku.

Zinātnieki gan novērojuši, ka kažoka laizīšana ne vienmēr ir higiēnas prasība, reizēm kaķi to dara, lai "mazinātu stresu", stāsta Vitale. "Reizēm kaķis sevi laiza tik intensīvi, ka paliek pliki ādas laukumi. Tā jau savukārt ir zīme par uzvedības vai medicīniska rakstura problēmām," saka zinātniece.

Kaķu mammas laiza savus bērnus, kas ir ļoti būtisks faktors mazuļu izdzīvošanā, jo tikko dzimuši un vēl pavisam maziņi kaķēni vēl neprot nokārtoties, tāpēc mamma laiza viņu ģenitāliju apvidu, lai stimulētu kaķēnus iet uz "tualeti".

Tiktāl, par higiēnas lietām, viss skaidrs — bet kāpēc kaķi laiza savus saimniekus? Parādot, ka mēs esam netīreļi? Nē, izrādās, ka minkas mēdz nolaizīt savus čomus un draugus, šo uzvedību sauc par "allogrooming". Aptuvenais tulkojums varbūt varētu būt "sasveicināšanās laizīšana". Tāds savdabīgs draudzības un pieķeršanās izrādīšanas žests. "Kaķi var nolaizīt citus kaķus, kā arī savus sociālos paziņas, piemēram, suņus un cilvēkus," skaidro Vitale. "Tiek uzskatīts, ka draudzīga uzvedība kā šī "allogrooming" nostiprina iesaistīto pušu attiecības."

Atšķirībā no iezīmēšanas, ar "allogrooming" kaķi neparāda, ka aplaizītais ir viņu "īpašums". "Teritoriālā uzvedība ir tā, kas veicina aktīvu vietas aizsardzību. "Allogrooming" ir piesaistes vai saiknes veidošanas uzvedība. "Allogrooming" notiek, kad kaķis ir atslābinājies un vēlamā sociālā partnera klātbūtnē. Kaķis var arī uzsākt sociālo kontaktu, laizot, jo viņš meklē cilvēka uzmanību. Laizīšana notiek, kad kaķis ir relaksēts un sava "iecienītā" sociālā partnera klātbūtnē. Tādā veidā kaķi var arī uzsākt kontaktu, jo grib, lai attiecīgā persona tam pievērš uzmanību."