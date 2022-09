Kāpēc kaķiem tik ļoti patīk kartona kastes – atbildes sniedz eksperti

Mājiņa, kāpelēšanas platformas un nagu asināmais pa 100 eiro, bet "tas lops pat virsū neskatās!" – tā vietā sēž kartona kastē, kurā visa dārgā uzparikte bija iepakota. Ar šādu situāciju nācies saskarties ne vienam vien kaķa saimniekam, un pilns internets ar jokiem par šo tēmu. Taču – kāpēc kaķi tik ļoti iecienījuši kartona kastes? To vairākos pētījumos lūkojuši izzināt gan dzīvnieku uzvedības speciālisti, gan arī zināmu ieskatu var gūt vietnes "Inverse" veiktajā ekspertu aptaujā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kādam, kurš bāž degunu tur, kur nevajag, mēdz atgādināt – kaķi nogalināja ziņķārība. Ne velti tieši kaķis ir izvēlēts par varoni šajā parunā. Kaķi nudien ir ziņkārīgi un nevilcināsies izpētīt jebko jaunu, kas nonācis viņu redzeslokā.

"Kaķi ir ļoti jutīgi pret izmaiņām viņu vidē. Daudziem kaķiem patīk uzreiz izpētīt visu, kas atšķiras no ierastā," pirmo iemeslu "Inverse" min konsultāciju pakalpojumu sniedzēja "Feline Minds" kaķu uzvedības speciālists Mikels Delgado.

Taču – kāpēc tieši kartona kaste, nevis nupat iegādātā platforma, uz kuras var gan atlaisties, gan paasināt nagus? Jāņem vērā, ka mājas kaķu senči, ja neskaita pavisam lielos kaķus, dabā ir ne tikai plēsēja lomā, bet arī medījuma lomā. Labākas izredzes izdzīvot ir tiem, kas spēj atrast ne tikai tādu vietu, no kuras labi uzglūnēt upurim, bet kas arī pasargā pašu no konkurentiem vai lielākiem plēsējiem. Kaste lieliski pilda abas funkcijas – piedāvā gan drošības sajūtu, jo ir daļēji slēgta vide, kur neviens nevar nemanīts piezagties no muguras, gan ir arī lieliska slēptuve un novērošanas "postenis", skaidro veterinārārste Katerīne Pankraca. Viņai piekrīt aroda māsa Čerila Bonka – mazas, slēgtas vietas palīdz kaķiem justies droši un pasargātiem.

Par šo ir veikti pat vairāki pētījumi. Tā 2014. gadā pētījumā, kas publicēts izdevumā "Applied Animal Behaviour Science", daļai patversmē nonākušo kaķu tika nodrošinātas kastes, kur paslēpties, bet daļai nē. Secināts, ka kaķi, kuriem bija pieejamas kastes, izjuta mazāku stresu, nonākot jaunā un nezināmā vidē.

Nesen "Campus" arī ziņoja par pētījumu, kurā norādīts – kaķiem reizēm pat īsti nevajag īstu kasti, bet pietiek arī ar ilūziju par kasti. Par to vairāk var lasīt rakstā "Kaķu zinātne: Pūka un Muris gatavi sēdēt pat iluzorā kastē".

Kaķi daudz drošāk un ērtāk jūtas arī vidē, kur valda pazīstamas smaržas, tāpēc berzēšanās gar kartona kastēm, gluži kā pret citiem objektiem, vienkārši ir veids, kā "apzīmogot" jauno objektu, kas nupat parādījies kaķa teritorijā. Ir arī pavisam praktiski iemesli – kaķiem patīk siltums, un kartona kaste daļēji palīdz to saglabāt.

Daļa saimnieku būs novērojuši, ka kaķis arī labprāt kasti grauž. Šādai uzvedībai var būt vairāki iemesli. Reizēm tas var būt brīdinājuma signāls par kādām veselības problēmām, piemēram, iekaisušām smaganām. Ja kaķis izteikti bieži grauž neēdamus objektus, nekaitēs konsultēties ar veterinārārtu. Tā var būt arī pazīme, ka kaķim ir garlaicīgi – uzmanības pievēršanas taktika. Taču kartona graušanai var būt arī pavisam nekaitīgs izskaidorjums – kaķim vienkārši patīk to darīt, zobi un nagi viegli iecērtas mīkstajā materiālā, un tas sagādā grūti izskaidrojamu gandarījumu. Gluži kā ar cilvēkiem, kuri nespēj atturēties no burbuļplēves iepakojuma "plaukšķināšanas", kas ir diezgan bezjēdzīga, taču dažiem ļoti izklaidējoša nodarbe.

Ko darīt, ja no kastes nolemts atbrīvoties – tā sagrauzta līdz gaužām bēdīgam paskatam –, bet kaķis to ļoti iecienījis? Eksperti iesaka dzīvnieku no iecienītās paslēptuves atradināt pamazām. Sākumā kastē var ieklāt kādu mīkstu segu vai kaķa iecienītu rotaļlietu. Ar laiku segu vai rotaļlietu izcelt ārā no kastes un novietot citā drošā vietā, kas arī var būt daļēji slēgta (piemēram, kaķu mājiņa), kur dzīvnieks var justies droši. Tad var atbrīvoties arī no pašas kastes.