Kāpēc 'slam dunk' meistaram Kristapam Dārgajam jāzina fizika?

Bez labas izpratnes par fizikas likumiem sekmīgs "danks" jeb bumbas triekšana grozā no augšas nav iedomājams, apgalvo viens no pasaulē jaudīgākajiem "slam dunk" meistariem Kristaps Dārgais, kurš Ogres 1. vidusskolā "Latvijas dzelzceļa" (LDz) organizētajās sarunās "KonkurētSPĒJĪGS" skaidroja eksakto zinātņu lomu sportā.

Lai veiksmīgi realizētu "danku" jeb triku, triecot bumbu grozā no augšas, darbojas vairāki fizikas likumi. Svarīgs ir ieskriešanās ātrums, atspēriens, inerce, gravitācija un citi spēki. "Visi no iepriekš minētajiem ir ļoti svarīgi. Ja kaut viena darbība neizdodas kā plānots, pastāv risks, ka "danks" neizdosies," nepieciešamo zināšanu komplektu nosauc Dārgais un uzsver: "Tāpēc ir svarīgi mācīties eksaktos priekšmetus skolā, jo ar tiem cieši saistīts ir arī sports, un ar sportu nodarbojas ikviens no mums."

Dārgais līdz ar LDz un nodibinājuma "Iespējamā misija" pārstāvjiem Ogres 1. vidusskolā viesojās, lai veicinātu skolēnu interesi padziļināti apgūt STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics jeb zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) priekšmetus, proti, eksaktos priekšmetus. Skolēniem pasākuma laikā tika rādīti arī aizraujoši eksperimenti STEaMup laboratorijā, kurus vadīja LU Fizikas institūta zinātnieks Arvīds Viesturs Vimba.

LDz korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja Ieva Kārkliņa iepazīstināja skolēnus ar mājas lapu, kas ir palīgs ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem un skolotājiem, un uzsvēra: "Nereti skolēniem STEM priekšmetu apgūšana sagādā grūtības. Iemesli ir dažādi – varbūt trūkst intereses, motivācijas, kā arī skolēns neredz saikni un nesaprot, kur varēs pielietot iegūtās zināšanas. Tas nozīmē, ka mācību procesam jāpieiet no citas puses. STEaMup mājas lapā ir pieejama informācija par to, kāpēc jāapgūst STEM priekšmeti un kādās profesijās var tos pielietot."

LDz sadarbībā ar nodibinājumu "Iespējamā misija" šī gada pavasarī prezentēja projektu "Latvijas Dzinējspēks", kura ietvaros radīta mājas lapa STEaMup, kas ir kā palīgs skolēniem, kā arī viņu vecākiem un skolotājiem eksakto mācību priekšmetu un dabas zinību apgūšanā.