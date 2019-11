Karjerai IT nepietiks vien ar soctīklu prasmēm, būs vajadzīgas STEM zināšanas

"Diskusija par nākotnes prasmēm ir ļoti vērtīga, ņemot vērā, ka 2020. gada septembrī Latvijas skolās mācību satura piedāvājumā būs iekļauta tehnoloģiju joma, kurā mācīs datoriku, dizainu un tehnoloģijas. Fonds jau vairākus gadus strādā ar skolotājiem, lai viņiem sniegtu iespēju apgūt jaunākās programmēšanas valodas, IT risinājumus un dažādas platformas, kas ir aktuālas nozarē, lai realizētu projektus, kas varētu palīdzēt labāk organizēt datorikas projektu izstrādi mācību klasēs. Piemēram, ja skolēni programmēšanas nodarbībā izsaka vēlmi radīt virtuālos asistentus ar mākslīgo intelektu, tad skolotājam, lai to varētu paveikt, ir nepieciešamas dažādas prasmes un zināšanas. Tehnoloģiju attīstības laikmetā skolotājam ir jābūt spējīgam mācīt priekšmetus tā, lai skolēns redzētu pievienoto vērtību un jēgu, vienlaikus, radot interesi par tehnoloģijām nākotnē. Konkurētspējīgākie skolotāji un skolēni būs tie, kas sapratīs, ka bez daudzpusīgām zināšanām attīstība nav iespējama," rezumēja Celma.

"Start(IT)" un "Accenture" šogad Digital Freedom festivālā atbalstīja diskusiju "Being Human in the Age of Machine Learning", kurā piedalījās arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu rīcības kampaņas globālās informācijas un iesaistes vadītāja Laura Hildebranda.

"Start(IT)" ir sociāls izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst IT prasmes. "Start(IT)" bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus savā tīmekļa vietnē.

"Start(IT)" atbalstītāji ir "Accenture", Rīgas Tehniskā universitāte, "MAK IT", "eazyBI", "Emergn", "VEFRESH". "Start(IT)" sadarbības partneri ir "Codelex", "VISMA", "RIGA COMM", "ZZ Dats", "Baltic3D.eu", Latvijas Universitāte, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, "Skola2030", VISC un Transporta un sakaru institūts.