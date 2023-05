Kas dzimis virtuvē, var... lidot! Kā restorānos izmantotā eļļa kļūst par lidmašīnu degvielu

Ir īpašs rituāls, lai Sičuaņas karstā podiņa saturs garšotu ideāli, un tam nepieciešama eļļa – daudz eļļas! Pusdienotāji vispirms iemērc gaļas gabaliņus asā zupā, kas satur kausētus dzīvnieku taukus, pēc tam šķīvī ar augu eļļu un tikai pēc tam apēd. Tā ir ļoti trekna delikatese, kas tikai Čendu pilsētā vien gada laikā rada apmēram 12 tūkstošus tonnu izmantotās eļļas atkritumu.

Tā bija problēma līdz 2016. gadam, kad kāds jaunuzņēmums sāka eksportēt izmantoto taukvielu atlikumus uz Eiropu un Singapūru, kur tos pārstrādā degvielā, kas ir pietiekami tīra, lai izmantotu lidmašīnās.

Aviācijas industrija, kas saražo apmēram 2% no visiem izmešiem pasaulē, ir spiesta meklēt arvien "zaļākus" degvielas risinājumus savām turbīnām. Vairākas lielās aviokompānijas, tostarp "British Airways", "Cathay Pacific Airways" un "Delta Air Lines," ir apņēmušās līdz 2030. gadam vismaz 10% no savas aviācijas degvielas aizstāt ar ekoloģiski tīru alternatīvu un vairāk nekā 50 kompānijas jau ir sākušas to izmantot eksperimentālā kārtā, raksta "Bloomberg". Taču videi draudzīgāki degvielas aizstājēji joprojām ir izstrādes stadijā.

Virtuvē izlietotā eļļa kļūst par ekoloģiski tīras aviācijas degvielas pamata izejvielu, jo tā neietekmē pārtikas ražošanu un nepieprasa mežu izciršanu, lai atbrīvotu vietu lauksaimniecības kultūrām. Un Ķīna ar tās miljardu iedzīvotāju un viņu mīlestību uz īpaši trekna satura podiņiem jau šobrīd kļuvusi par lielāko eļļas eksportētāju.