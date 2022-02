Kas sekmīgāk pelna naudu finanšu tirgos – cilvēks vai mākslīgais intelekts?

Mākslīgā intelekta (MI) spējas daudzās jomās pietuvojušās vai pat pārspējušas cilvēkus. Šahs, spēle "Go", pašbraucošas automašīnas, proteīnu modelēšana un vēl, un vēl. Šis straujais tehnoloģiju progress atstājis savu nospiedumu arī finanšu pakalpojumu nozarē. Aizvien vairāk un vairāk šī sektora uzņēmumu vadītāju atzīst (tieši vai netieši), ka principā vada tehnoloģiju uzņēmumus, kam piešķirta bankas licence.

Strauja izaugsme vērojama arī finanšu tehnoloģiju (fintech) industrijā, kur tehnoloģiju jaunuzņēmumi arvien vairāk un vairāk izaicina tradicionālās finanšu institūcijas tādās jomās kā banku pakalpojumu sniegšana privātpersonām, pensiju fondi vai investīcijas vērtspapīru tirgū. Bieži vien daļu funkciju šajos uzņēmumos veic MI – vai nu garantē kiberdrošību, analizē un ziņo par aizdomīgiem un potenciāli nelikumīgiem darījumiem, pārbauda klienta kredītvēsturi vai darbina tā saucamos čatbotus.

Ar šīm funkcijām MI tiek galā visai veiksmīgi, taču viena funkcija gandrīz vai uzkrītoši izpaliek – MI algoritmi, kas pelna naudu finanšu tirgos. Kaut akciju "treideri" jeb cilvēki, kuri lūko nopelnīt, spekulējot finanšu tirgos, nereti mēdz izmantot vienkāršus algoritmus vērtspapīru pirkšanai un pārdošanai, sarežģītāki MI un mašīnmācīšanās iespējoti risinājumi ir daudz mazāk izplatīti. Mašīnmācīšanās faktiski balstās uz lielu datu kopu analīzi un kopsakarību atrašanu datos, un finanšu tirgus ir tā joma, kas ģenerē milzīgu datu apjomu, – šī šķiet ideāla acīmredzama saderība. Jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā "International Journal of Data Science and Analytics", mēs esam centušies noskaidrot, vai MI finanšu tirgos spēj pelnīt sekmīgāk nekā cilvēki.

Ir specializēti investīciju fondi, kurus angliski apzīmē ar terminu "quant hedge funds" jeb, atšifrējot, kvantitatīvos datos balstīti hedžfondi ("quant" no "quantitative"). Šie fondi apgalvo, ka lēmumu pieņemšanā izmanto MI, taču tie oficiāli nepublisko nekādas atskaites par šo MI algoritmu veiktspēju. Neskatoties uz faktu, ka daži no šādiem fondiem pārvalda miljardiem dolāru, tie aizvien ir nišas pakalpojumu sniedzēji un relatīvi mazi, ja salīdzina ar visu investīciju pakalpojumu nozari kopumā.

No otras puses, akadēmiskos pētījumos atkal un atkal secināts, ka mašīnmācīšanās algoritmi spējuši piegādāt ļoti precīzas finanšu prognozes. Teorētiski tās varētu materializēt augsti ienesīgā ieguldījumu stratēģijā. Un tomēr – pagaidām nešķiet, ka tas notiktu.

Kāds šai nesakritībai cēlonis? Vai tā ir iesīkstējusi fondu pārvaldītāju kultūra, vai tomēr tas ir saistīts ar investīciju jomas praktiskajiem aspektiem?

Mēs analizējām 27 recenzētus pētījumus, kas publicēti laika posmā no 2000. līdz 2018. gadam. Tajos izklāstīti dažādi akciju tirgus prognožu eksperimenti, kur lietā likti mašīnmācīšanās algoritmi. Vēlējāmies noskaidrot, vai šīs prognozēšanas metodes var tikt replicētas reālā vidē.

Pirmais novērojums bija – lielākajā daļā no šiem eksperimentiem paralēli tika darbināti daudzi (atsevišķos gadījumos pat simtiem) investīciju modeļi. Gandrīz katrā gadījumā pētnieki kā primāro eksperimenta galaproduktu uzrādīja veiktspējīgāko modeli. Citiem vārdiem – notika "ogošana datos", pētniekiem atlasot sekmīgāko modeli, bet ignorējot tos, kuru veiktspēja nebija optimāla.