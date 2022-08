Kaujas 'fliperi' – delfīni, kas sargā ASV kodolarsenālu

Pirms dažiem gadiem mediju uzmanības lokā nonāca kāds neparasts baltvalis. Pēkšņi uzradies ūdeņos pie nelielās pilsētiņas Hammerfestas Norvēģijas ziemeļos, dzīvnieks uzreiz piesaistīja vietējo zvejnieku uzmanību. Pasaulē ir ap 150 tūkstoši baltvaļu, taču šis bija īpašs. Proti, bija aizdomas, ka šis baltvalis "dienē" Krievijas bruņotajos spēkos – ir apmācīts informācijas vākšanai vai citu īpašu operāciju veikšanai, bet nu izlēmis dezertēt. Šis gadījums var šķist pilnīgi neparasts un pat komisks, taču vien tiem, kas nezina – pasaulē vēl vairākas valstis militārām vajadzībām jau vairāk nekā pusgadsimtu izmanto jūras zīdītājus. Tostarp būtisku daļu ASV kodolarsenāla palīdz sargāt delfīni.



Valdimirs nav izņēmums



Baltvalis, kas pārsteidza zvejniekus pie Hammerfestas, bija aprīkots ar uzkabi, pie kuras piestiprināma kamera vai cits aprīkojums. Tas bija arī neparasti sabiedrisks un drošs cilvēku tuvumā. Kad izdevās aprīkojumu no dzīvnieka rumpja noņemt, izrādījās, ka uzraksti uz tā liecina par izcelsmi no Krievijas. Protams, medijiem tas bija gards kumoss, un drīz vien visās malās bija lasāms par spiegu baltvali no Krievijas. Asprātīgie norvēģi to arī atbilstoši nokristīja – par Valdimiru (norvēģiski "hval" – "valis"), proti, vārdu spēle, iepinot tajā Vladimira Putina vārdu.

Valis kļuva slavens ne tikai medijos, bet arī ar dažādām izdarībām izklaidēja vietējos iedzīvotājus Hammerfestas ostā – mēdza no ostas dzīlēm savākt un skatītājiem piedāvāt dažādus objektus, kā arī citādi izpausties. Par to, vai Valdimirs tiešām ir krievu apmācīts un "dezertējis" jūras spēku valis, vai ticis apmācīts citos nolūkos (piemēram, zinātniskos), var vien spekulēt. Būtiskais šajā stāstā ir tas, ka Valdimirs (attēlā) nebūt nav unikāls.

Nerunājot par lauksaimniecību un lietošanu uzturā, cilvēki jau gadsimtiem ilgi dzīvniekus ekspluatējuši arī kaujas laukā. Visuzskatāmākais piemērs, protams, ir zirgi, kas ilgstoši bijuši gan karadarbības apgādes un loģistikas būtisks elements, gan savās mugurās nesuši kaujā karavīrus. Baloži izmantoti ziņojumu sūtīšanai, bet ziloņi – kā sava veida dzīvie tanki, kas iedvesa bailes pretiniekos ar savu gigantisko stāvu vien. Un, protams, uzticamākie sabiedrotie – suņi.