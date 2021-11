Ko darīt jau vidusskolas laikā, lai atrastu piemērotāko karjeras ceļu

Mācies vidusskolā, bet tev nav ne jausmas, kur tālāk studēt un kurā jomā attīstīties? Kā veidot savu karjeru, lai tā būtu ne tikai iztikas līdzekļu avots, bet arī veids, kā izmantot savu potenciālu un sasniegt kaut ko patiešām iedvesmojošu? Labā ziņa ir tā, ka neesi viens vai viena – vairākums skolēnu līdz pēdējam brīdim nevar izdomāt un izvēlēties, kur un ko studēt. Protams, ir pusaudži, kuri jau sen ir aizrāvušies ar kādu sfēru, izvēlējušies nākotnes nodarbi un pat konkrēto studiju programmu, un tagad mierīgi īsteno savas ieceres un plānus. Viņus tiešām var tikai apsveikt. Visiem pārējiem mums ir otra labā ziņa: ir veidi, kā labāk iepazīt gan sevi, gan studiju iespējas un darba tirgu, lai izdarītu sev piemērotāko izvēli.

Izpēti sevi



Par pamatu vari ņemt savas rakstura īpatnības un intereses. Ir kaut kas, kas tev padodas vislabāk un dāvā prieku? Lieliski. Ja nav, tad var sākt ar tā saucamo profesionālās orientēšanas konsultāciju. Tev var palīdzēt skolas vai privāts psihologs vai karjeras konsultants. Speciālists var izmantot tehniku kopumu – anketēšanu, interviju utt. –, kas ļaus uzzināt, vai esi ekstraverts vai introverts, kāds tev ir temperaments, kā arī citas personības īpatnības un ievirzes. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Būs vieglāk noteikt jomu, kas tev ir piemērotāka – darbs ar cilvēkiem vai datiem, mehānismiem vai radošo uzdevumu risināšana. Pasaule strauji mainās, profesijas izzūd un rodas jaunas, bet ir dažas lietas, kas tevī paliks nemainīgas jebkurā vecumā. Šīs zināšanas palīdzēs tev izvēlēties darba jomas un vietas, kur jutīsies vislabāk. Karjeras konsultants palīdzēs tev noteikt piemērotākās darbības jomas, bet izvēle, uz ko tieši virzīties, paliks tava.

Meklē informāciju un gūsti pieredzi

Ir arī citi praktiski veidi, kā iepazīt pēc iespējas vairāk jomu un konkrēto profesiju, lai pēc tam varētu izvēlēties to, kas tev patīk un patiešām aizrauj.

Runā ar cilvēkiem. Pajautā vecākiem, vecvecākiem, vecākajiem brāļiem vai māsām, vecāku draugiem, skolotājiem vai jebkuram pazīstamam cilvēkam par viņa profesiju un kāpēc tāda izvēle. Ja interesē kāda konkrēta specialitāte, pajautā, vai viņi pazīst kādu, kurš strādā šajā jomā, un vai ir iespēja ar šo cilvēku aprunāties. Svarīgs noteikums – centies izvēlēties cilvēkus, kuri mīl savu darbu un kopumā ir gana laimīgi. Negatīvs cilvēks neko labu tev nepastāstīs pat par visforšāko profesiju pasaulē.

Izmanto iespēju brīvlaikā strādāt jebkurā darba vietā. Ja tas būs kaut kā saistīts ar interesējošo jomu – super. Bet jebkuras darba attiecības dos tev neatsveramu pieredzi par to, kāds vispār ir darba tirgus un kā veidojas darba attiecības. Sliktākajā gadījumā sapratīsi, pie kāda priekšnieka un ar kādu kolektīvu nemūžam vairs negribi tikties. Tas arī palīdzēs gudrāk izvēlēties nākamo darbavietu.

Dodies ekskursijā uz interesējošo uzņēmumu. Ļoti daudz uzņēmumu piedāvā šādas iespējas. Piedāvā savai klasei vai draugu bariņam organizēt ekskursiju vai vienkārši turi acis un ausis vaļā un nepalaid garām iespējas, ja tās piedāvā tava skola. Kad esi uzņēmumā, izmanto iespēju un uzdod pēc iespējas vairāk jautājumu. Dažreiz šķietami bērnišķīgi jautājumi var atklāt tev kaut ko vērtīgu.

Aplūko darba vakanču portālus tavā pilsētā vai tur, kur vēlies strādāt nākotnē. Kādi speciālisti ir pieprasīti? Nav nekādas garantijas, ka pieprasījums būs tāds pats pēc četriem pieciem gadiem, kad absolvēsi augstskolu, bet svarīgākās tendences vari jau tagad nojaust.

Meklē informāciju par studiju programmām. Mēdz gadīties, ka iegūt izglītību tavā sapņu profesijā var tikai tālu no mājām. Jo agrāk tu to noskaidrosi, jo vairāk laika tev būs, lai izdomātu veidus, kā nokļūt tur, kur vēlies studēt.



Iepazīsties ar pasākumiem – atvērto durvju dienām, lekcijām, meistarklasēm utt., ko piedāvā dažādas augstskolas. Vari neaprobežoties ar savu pilsētu. Ja kaut ko labu pandēmija ir panākusi, tad to, ka organizācijas visā pasaulē ir pārcēlušas daudzas aktivitātes tiešsaistē. Tām var piekļūt, netērējot laiku un naudu ceļam. Vairākums labāko augstskolu šobrīd piedāvā tiešsaistes pasākumus, kuriem var pieteikties jebkurš interesents. Izmanto iespēju virtuāli apmeklēt augstskolu, neatstājot savas istabas komfortu.



TSI rīkotā "Vislatvijas Robotikas stunda 2020"

Kā TSI var palīdzēt karjeras plānošanā?

Transporta un sakaru institūts (TSI) arī piedāvā virkni bezmaksas iespēju vidusskolēniem un tehnikumu studentiem iepazīt gan pieprasītas profesijas, gan TSI studiju programmas, kurās šīs profesijas var iegūt. Pievienojies TSI pasākumiem tiešsaistē, ja tevi interesē datorzinātnes un robotika, vadībzinātnes un digitālie uzņēmējdarbības rīki, transporta un loģistikas joma, kā arī aviācija. Tas nav viss. Šajā mācību gadā TSI komanda sagatavoja pasākumus tev, pat ja vēlies attīstīt savu karjeru citā jomā. Tiešsaistes stundas par karjeras plānošanu un dizaina domāšanu noderēs jebkuram aktīvam jaunietim.

Pievienojies mācībstundās un gūsti zināšanas

TSI jau ceturto sezonu piedāvā vecāko klašu skolēniem TSI "Mācībstundas" – institūta vadošo pasniedzēju sagatavotas nodarbības, kuras gan sniedz taviem vienaudžiem jaunas zināšanas, gan ļauj apspriest aktuālās tēmas ar pasniedzējiem, saviem skolotājiem un klasesbiedriem. Ilgtspējīgā uzņēmējdarbība, mākslīgais intelekts, roboti un čatboti, lidmašīnas un helikopteri – par šīm un citām tēmām varēsi uzzināt šī gada TSI "Mācībstundās". Pilno stundu sarakstu meklē vietnē ''school.tsi.lv''. Atsauksmes no skolām un tehnikumiem, kas iepriekšējos gados jau ir izmantojuši šo iespēju, var izlasīt rakstā "TSI mācībstundas: palīgs skolotājiem un aizraujošas zināšanas skolēniem". Piemēram, Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas grupas audzinātāja Elīna Šņepste atzīmē: "Patīkami klausīties un vērot, kā jaunieši ar aizrautību un degsmi pēc mācībstundām vēl ilgi pārspriež dzirdēto un pieredzēto."

Piedalies aizraujošajos un informatīvajos pasākumos

2021./2022. mācību gadā pirmajā semestrī TSI rīkos jau tradicionālos svētkus – "Robotikas dienu" un "Aviācijas dienu". Tiešsaistes pasākumos varēsi vairāk uzzināt par šīm nozarēm un uzdot jautājumus speciālistiem. Otrajā semestrī notiks ikgadējā olimpiāde, kurā vecāko klašu skolēni var pārbaudīt savus spēkus matemātikā, programmēšanā un citās disciplīnas, kā arī iegūt vērtīgas balvas. Jau tagad vari pieteikties TSI individuālām konsultācijām vai atvērto durvju dienām, kurās TSI komanda iepazīstinās tevi ar augstskolu un atbildēs uz visiem jautājumiem par studijām, studentu dzīvi un, protams, par karjeras perspektīvām.