Ko Latvija var panākt kosmosā? Tuvojas tehnoloģiju konference 'Deep Tech Atelier'

Aprīļa otrajā pusē Rīgā jau piekto reizi tiks aizvadīta zinātņietilpīgo tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier". Šogad galvenais uzsvars būs vērsts uz kosmosa un fotonikas nozaru tehnoloģijām, "Delfi" informēja pasākuma rīkotāji.

"Latvijas ekonomiskā attīstība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik produktīvi ir mūsu uzņēmumi. Viens no priekšnoteikumiem produktivitātes kāpināšanai ir zinātņietilpīgu tehnoloģiju izmantošana, kā arī ieguldījumi pētniecībā un attīstībā. Lai pavērtu priekškaru tam, kas notiek šajā nozarē, aicinām visus interesentus reģistrēties dalībai konferencē "Deep Tech Atelier", kura no 20. līdz 21. aprīlim notiks Rīgā," stāsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Organizatori sola vērienīgu programmu – uz piecām skatuvēm starptautiski atzīti lektori dalīsies ar savām atziņām par jaunākajām tendencēm, zinātniskajiem atklājumiem un iespējām piesaistīt finansējumu savu biznesa ieceru attīstībai. Konferenci atklās Fabriss Testa (Fabrice Testa) no Luksemburgas, kurš pats attīstījis biznesa projektus kosmosa nozarē, bet pēdējos gados vairāk darbojies kā investors, pieprasīts tehnoloģiju jomas lektors un grāmatu autors.

"Tikai uz zināšanām balstītās nozares var nest Latvijai ilgi gaidīto ekonomisko izrāvienu. Jebkurš produkts, pārtika, apģērbs vai raķešu degviela, kurš atbildīs kosmosa vai citas zināšanu ietilpīgas nozares prasībām, būs ar daudz augstāku pievienoto vērtību. Tieši tādēļ pēdējos gados, strādājot pie valsts atbalsta instrumentiem, arvien lielāku uzsvaru liekam uz "gudrajām" ekonomikas nozarēm un zinātnes komercializāciju," uzsver Rožkalns, piebilstot, ka saskaņā ar Latvijas Produktivitātes padomes datiem pēdējos piecos gados darbaspēka izmaksas Latvijā ir pieaugušas par 46,2%, kas ir trīs reizes straujāk nekā produktivitāte. "Tas ir apliecinājums, ka tikai kāpinot investīcijas zināšanu ietilpīgās nozarēs spēsim saglabāt savas ekonomikas konkurētspēju".

Klātienes konference "Deep Tech Attelier" ir vieta, kur satiekas uzņēmēji, zinātnieki, investori, starptautiskie un vietējie nozaru eksperti, tehnoloģiju attīstītāji, valsts pārvalde un tehnoloģiju entuziasti.

Konferences laikā tiks runāts par investīciju piesaisti, zinātnes komercializāciju, uzņēmumu pieredzi, jaunām sadarbības platformām un citām tēmām, kuras var kalpot kā iedvesmas avots ikvienam, kurš meklē jaunus attīstības virzienus un redz attīstības iespējas jomās, kuras saistītas ar zināšanās balstītu uzņēmējdarbību.

Līdztekus aizraujošām starptautiski atzītu lektoru prezentācijām konferencē būs arī plaša ekspozīciju zona, kurā dažādi uzņēmēji un atbalsta organizācijas sniegs informāciju un prezentēs savus produktus. Konferencē paredzēta arī īpaša jaunuzņēmumu prezentāciju sesija investoriem, kā arī iespēja noorganizēt divpusējās biznesa tikšanās ar konferences dalībniekiem.

"Deep Tech Atelier" laikā jau otro gadu norisināsies arī Eiropas kosmosa aģentūras dienas Latvijā, pulcējot šīs nozares pārstāvjus no daudzām pasaules valstīm.

Kā papildus pievienotā vērtība konferencei šogad būs arī īpašs pasākums sadarbībā ar Zviedrijas un Somijas fotonikas un optikas nozaru asociācijām, lai veicinātu sadarbību ar šo valstu uzņēmumiem un pētniecības institūcijām.

Konferences laikā notiks arī Norvēģijas grantu programmas "Bizness un Inovācijas" vidusposma pasākums, kurā tiks atzīmēti projektu veiksmes stāsti, organizēta praktiskā darbnīca par rūpniecisko dizainu, kā arī notiks diskusija par inovāciju ietekmi klimata mērķu sasniegšanā.

"Deep Tech Atelier" ir konference, praktisku semināru kopums un nozares kontaktbirža, kas Rīgā norisinās jau piekto reizi, ik gadu pulcējot plašu dalībnieku skaitu no daudzām pasaules valstīm. "Deep Tech Atelier" ir vērienīgākais notikums Baltijā, kas ir veltīts tieši zinātņietilpīgās ekosistēmas un nozares attīstībai. Katru gadu pēc "Deep Tech Atelier" konferences sadarbībā ar zinātnes komercializācijas platformu "Commercialization Reactor" un investoriem dzimst ap desmit zinātnieku un uzņēmēju veidotas komandas, kuras pārtop par veiksmīgiem jaunuzņēmumiem. Akselerators "Commercialization Reactor" jau vairāku gadu garumā ir viens no konferences organizatoru uzticamākajiem sadarbības partneriem, veidojot jaunas komandas zinātņietilpīgu biznesa ideju virzīšanai tirgū.

Konferenci organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Tā norisināsies viesnīcā "Radisson Blu Latvija", un dalība konferencē ir bez maksas.