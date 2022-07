Kodolziema vai kodolrudens – cik postošas sekas globālam atomkaram prognozē zinātne

Pētījuma publicēšanas laikā pasaulē bija gandrīz 60 tūkstoši kodolieroču. Absolūti lielākā daļa, protams, ASV un PSRS rīcībā. Turklāt togad septembrī pasaule burtiski bija uz kodolkara sliekšņa, kad signāls padomju agrīnās brīdināšanas sistēmā liecināja par it kā no ASV izšautām kodolraķetēm. Ja tobrīd atbildīgais virsnieks to būtu noturējis par īstu uzbrukumu, nevis kļūmi aparatūrā, sekas būtu grūti prognozējamas. Ir labi saprotama Seigana dedzība ieskicēt visdrūmāko iespējamo scenāriju, jo reizēm, šķiet, tikai kārtīga nobiedēšana var likt apdomāties. Viņa biogrāfijas autors Kejs Deividsons atminējies, kā 80. gadu sākumā Seigans, tiekoties ar kolēģiem, lai plānotu Jupitera izpētes zondes "Galileo" misiju, esot teicis, ka tuvākā gada laikā pārāk daudz šim projektam pievērsties nevarēs, jo "koncentrē visu savu enerģiju, lai paglābtu pasauli no kodolholokausta".

Kritiķi sarosās

Seigana un kolēģu pētījums drīz vien tika kritizēts kā dramatisks pārspīlējums. Kritiķu bija daudz, bet viens no redzamākajiem bija Rasels Seics, tobrīd Hārvarda Universitātes vieslektors. Viņš norādīja, ka TTAPS ziņojumā ir tik daudz pieņēmumu un minējumu, ka prognozes par bargu kodolziemu kļūst ļoti maz ticamas.

1986. gadā publicētā komentārā Seics raksta, ka nakšu un dienu vietā TTAPS modelis pieņēma, ka 24 stundas spīd saule (tikai samazinot tās intensitāti līdz vienai trešdaļai). Reālistisks dūmu emisiju apjoms ticis pārspīlēts līdz 15 kilometrus biezam sodrēju mākonim. "Modelis ar tādiem sarežģījumiem kā ģeogrāfija, vēji, saullēkti un saulrieti, mākoņi tika galā pavisam eleganti un vienkārši – tajā šie faktori tika ignorēti. Kad vēlāka modelēšana iekļāva arī šos faktorus, TTAPS prognozēto piķa melno debesu scenārijs izjuka pa vīlēm, atstājot vien mērenu apēnojumu, kas nepārņēma tik plašas teritorijas un izgaisa daudz ātrāk," sprieda Seics.

80. gadu otrajā pusē arvien vairāk zinātnieku pieslējās tam, ka apokaliptiskās kodolziemas vietā drīzāk būtu jārunā par kodolrudeni – mazāk dramatisks apēnojums un attiecīgi mazāk krass temperatūras kritums. Protams, arī tā būtu katastrofa. 90. gadu sākumā arī TTAPS autori publicēja detalizētākas prognozes, kas vairs nebija ar tik graujošiem secinājumiem.

Foto: Arhīva foto

F-14A lidmašīna virs degošajiem naftas laukiem Kuveitā 1991. gadā. Karls Seigans vēlāk atzina, ka nepareizi prognozējis šīs ekoloģiskās katastrofas ietekmi – tā izrādījās mazāk postoša.



Šajā laikā notika arī vairāki incidenti, kas ļāva labāk izvērtēt spēcīga piedūmojuma efektu uz temperatūru. Vēl bez jau minētā Pinatubo izvirduma vērienīgs, kaut daudz mazāka mēroga, notikums bija naftas lauku degšana Kuveitā Pirmā Persijas līča kara laikā. Arī šajā scenārijā, debesis pārņemot melnu dūmu mutuļiem, ietekme beigās bija mazāka un daudz reģionālāka, nekā bažījās skarbāko scenāriju ieskicētāji, tostarp arī Seigans.

Mūsdienu kodolaina

Vispirms jāuzsver, ka šobrīd situācija kodolarsenāla ziņā ir pavisam citāda nekā astoņdesmito gadu sākumā. Tie vairs nav 50 un vairāk tūkstošu kodolgalviņu. Amerikas Zinātnieku federācijas (FAS) un arī Bruņojuma kontroles asociācijas aplēses par kodolieroču daudzumu pasaulē liecina, ka šobrīd deviņu kodolvalstu rīcībā ir kopumā nedaudz vairāk par 12,7 tūkstošiem kodolieroču. Krievijai tie ir gandrīz seši tūkstoši, ASV apmēram piecarpus tūkstoši. Taču būtiski norādīt, ka lielākā daļa no tiem ir rezervē vai ilgstošā uzglabāšanā, bet katra no šīm lielvarām kaujas gatavībā izvietojusi aptuveni pusotru tūkstoti.

Foto: Arhīva foto

Hirosima pēc kodoluzbrukuma. Viena no divām reizēm vēsturē, kad kodolieroči izmantoti reālā karadarbībā. Salīdzinot ar uz Hirosimu nomesto bumbu, mūsdienās stratēģiskie kodolieroči ir daudz jaudīgāki.

Otrkārt, salīdzinot ar saltākajiem Aukstā kara periodiem, šobrīd pārsvarā valstu rīcībā esošie kodolieroči ir mazākas jaudas. Spēcīgākā šobrīd ASV aktīvajā arsenālā esošā bumba ir ar 1,2 megatonnu jaudu. Vairums starpkontinentālo ballistisko raķešu aprīkotas ar kaujas galviņām, kuru jauda ir vairāki simti kilotonnu, bet netuvojas megatonnai. Raķetes gan var būt aprīkotas ar vairākām kaujas galviņām.

Tātad pat pašā sliktākajā scenārijā – ja Krievija un ASV detonē visus savus šobrīd darbībai gatavos kodolieročus –, kopējā sprādzienu jauda nesasniegtu Seigana un kolēģu 5000 megatonnu scenāriju.

Būtiski arī norādīt, ka ne visi kodoltriecieni piesārņojuma ziņā ir līdzvērtīgi. Lielākam sprādziena efektam pret virszemes mērķiem lādiņus detonē gaisā – bieži 500 vai vairāk metru augstumā. Šajā gadījumā gaisā tiek uzrauts mazāk putekļu un materiāla no zemes. Daļa ieroču, visticamāk, tiktu mērķēta pret otras puses kodolobjektiem – raķešu palaišanas šahtām, nocietinātiem objektiem. Šajā gadījumā detonācija būtu zemes līmenī un gaisā sprādziena rezultātā varētu nonākt vairāk materiāla. Tiesa, šie objekti parasti ir tālu no apdzīvotām vietām, kas atkal samazinātu ugunsgrēka rezultātā radušos izmešu apjomu.

Tomēr jāatgādina, ka Seigans ar kolēģiem uzskatīja – pat 100 megatonnu kodolkarš būtu ar ilgtermiņa ietekmi.

Ko paredz pēdējie modelētie scenāriji



Jaunākais no darbiem par šo tematu publicēts izdevumā "AGU Advances" vien 7. jūlijā – labu laiku pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Šajā modelī uzmanība pievērsta visaptveroša kodolkara ietekmei tieši uz okeāniem ASV–Krievijas un Indijas–Pakistānas kodolkara scenārijos. Jāsaka, ka šī pētījuma secinājumi dažos aspektos ir pat skarbāki par TTAPS prognozēm. ASV–Krievijas kodoldueļa rezultāti, pētnieku vērtējumā, nozīmētu okeānu strauju atdzišanu un atkopšanos tikai ļoti ilgā laika periodā. Ekosistēmas saskaņā ar šo modeli okeāna augšējos slāņos atkoptos tikai pēc vairākiem gadu desmitiem, bet lielākā dziļumā ietekme būtu jūtama vēl simtiem gadu. Darba autori no Luizianas štata universitātes nerunā vairs par kodolziemu, bet gan par īstu "mazo ledus laikmetu". Autori prognozē arī ledus segas izplešanos, kā dēļ tiktu bloķētas daudzas no lielākajām pasaules ostām, pamatīgi izjaucot piegādes ķēdes un vietām traucējot arī pirmās nepieciešamības preču piegādi.

Atšķirīgi secinājumi ir pirms gada publicētā pētījumā, kurā modelēti seši dažādi kodolkara scenāriji. Šajā gadījumā zinātnieki prognozē, ka plašs kodolkarš varētu novest pie zemākām temperatūrām sauszemes teritorijās, taču Klusā okeāna tropu apgabalos būtu pretējs efekts – tie drīzāk varētu sasilt. Kodolkarš radītu efektu, ko pētnieki nodēvējuši par "kodolninjo" (jaunvārds – variācija par periodisko dabas parādību "El Ninjo"). Tas ilgtu vairākus gadus, pamatīgi izmainot ekosistēmu. Pētnieki prognozē, ka aļģu biomasa saruktu par 40%, un attiecīgi saruktu arī to zivju sugu populācija, kas barojas ar aļģēm.

Foto: Arhīva foto

ASV veiktais kodolizmēģinājums Bikini atolā, 1946. gads.

2019. gadā publicētā darbā Rutgera Universitātes un Kolorado Universitātes zinātnieku komanda, ņemot vērā tādus faktorus kā kodolieroču jauda un detonācijas veids (gaisā, zemes līmenī), detonācijas vieta (pilsētā, nomaļā vietā) un citus, secināja – šāds kodolkarš, visticamāk, novestu pie globāla temperatūras krituma par astoņiem grādiem un kodolziemas, kas ilgtu vairākus gadus. Vai runa ir par kodolziemu, kodolrudeni vai vēl ko citu, vienprātības zinātnieku starpā par šo tematu nav jau 40 gadus. Tomēr – to, kura hipotēze izrādītos pareiza un kam būtu taisnība, ārpus datormodeļiem labāk nekad nepārbaudīt un neuzzināt.

