Kods pret mobingu: skolēnus mudina iesaistīties programmēšanas izaicinājumā

Ar populārās pašmāju grupas "Double Faced Eels" dalību IT nozares uzņēmums "Cognizant" un programmēšanas skola bērniem "Learn IT" dod startu aizraujošam projektam ar saukli "Mēs esam ideāli" – skolēni visā Latvijā tiek aicināti iemēģināt roku programmēšanā, vienlaikus nesot tautā svarīgu vēsti: unikalitāte ir apsveicama, bet mobings – Latvijā aktuāla problēma, pret ko jācīnās.

Konkursa galvenais mērķis – atklāt skolēniem jaunus pašizpausmes apvāršņus, demonstrējot programmēšanu ne tikai kā funkcionāla un sarežģīta koda virknējumus, bet rīku savu radošo ideju iedzīvināšanai.

Konkursa uzdevums – izmantojot skolēniem piemērotu programmēšanas valodu "Scratch", izveidot vizualizāciju grupas "Double Faced Eels" skaņdarba fragmentam. Dziesma radīta īpaši šim projektam un vēsta par mobingu. Grupas dalībnieks Mārtiņš Gailītis jeb Marka portālam "Delfi" sola, ka skaņdarbs ar skolēnu veidoto animāciju ieraudzīs dienasgaismu vēl pirms radio sāks skanēt "Jingle Bells" un Meraijas Kerijas dižpārdoklis "All I Want for Christmas Is You".

"Dziesmas nosaukumu vēl neatklāsim, bet tēma ir mobings – fiziska un mentāla iespaidošana. Pats esmu bijis šādas situācijas upuris. Skolas gados trenējos hokejā un vēl nesapratu, ko tas nozīmē. Tā ikdiena toreiz likās norma. Aizgāju mājās, restartējos un ar smaidu nākamajā dienā gāju uz skolu. Šobrīd to izdarīt ir krietni grūtāk, jo tu esi 24/7 uz delnas sociālajos tīklos. Centīsimies ar dziesmu iedrošināt tos, kuri cieš no mobinga, un tos, kuri redz mobingu, neklusēt," klāsta Marka.

Roku klipa animācijas programmēšanā ar "Scratch" iemēģināja arī paši "Double Faced Eeels" puiši, atzīstot, ka "pēc spēles garšas sajušanas, kad tev sāk izdoties, burtiski var pazust uz stundām".

"Sākumā ļoti grābstījāmies – kas un ko? Skolotājs ļoti palīdzēja. Četri vārdi – un aiziet!" mentora ieguldījumu novērtē Reinis Straume.

Arī konkursā darbs notiks mentoru – IT pasniedzēju – uzraudzībā. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas skolēns vecumā no trešās līdz devītajai klasei. Komandu veido divi vai trīs skolēni un viens pasniedzējs. Organizatori plāno, ka konkursam pieteiksies vismaz 50 komandas jeb aptuveni 200 skolēnu, kuru uzdevums ir līdz 20. oktobrim radīt animāciju 10 sekunžu fragmentam no "Double Faced Eeels" dziesmas. Labākās komandas 20. oktobrī tiks aicinātas uz finālu kopā ar "Learn IT", īpašu vērību veltot gan zēnu, gan meiteņu vienlīdzīgai iesaistei.

Trīs labākās komandas gaida ne tikai gandarījums par sava radošā darba iekļaušanu Latvijā pazīstamu mūziķu dziesmas videoklipā, bet arī vērtīgas balvas – pirmās vietas ieguvēji ceļos uz Stokholmu, kur apmeklēs Zinātnes muzeju "Tekniska". Sudraba medaļnieki mācīsies būvēt dronus sadarbībā ar "Drone Racingg Latvia", bet trešās vietas ieguvēji divas stundas darbosies virtuālās realitātes studijā "Portāls – Virtual Reality Arcade".

Viens no būtiskiem konkursa aspektiem ir arī Latvijas informātikas pasniedzēju iesaiste.

"Galvenais, ko mēs ar šo projektu gribam sasniegt – parādīt, ka programmēt ir forši. Aicināt, lai skolēni un skolotāji iesaistās," portālam "Delfi" norāda programmēšanas skolas dibinātāja Elīna Ingelande. Taujāta, kāda ir viņas pieredze komunikācijā ar datorzinību pasniedzējiem Latvijā, Ingelande atzīst, ka "šobrīd tas ir lielākais izaicinājums Latvijā - atrast pasniedzējus, kuri būtu gatavi iesaistīties. Ir divi varianti. Skolas, kuras ir ļoti advancētas, kuras ir ļoti spēcīgas tehnoloģijās, taču tās ir tādas atsevišķas saliņas. Tad ir pārējā daļa. Jāņem vērā, ka Latvijā vidējais skolotāja vecums ir liels, līdz ar to skolotājs pats nav tik drošs darbā ar jaunajām tehnoloģijām. Viens ir pamatlīmenis un prasme lietot. Pavisam cits – kad tu jau sāc programmēt."

Ingelande skaidro, ka nereti skolotājiem liels traucēklis ir pašpārliecinātības trūkums. "Ir liela problēma, ja skolotāji nav pārliecināti par sevi, pat ja viņiem ir zināšanas. Viņi bažījas: "Nē, bērni zinās vairāk, es izskatīšos muļķīgi, ja viņi man kaut ko pajautās. Jāstāsta skolotājiem, ka ir OK kaut ko nezināt un uzsvērt, ka tu esi gatavs iet klasē un mācīties līdz ar audzēkņiem. Mācību process jāpārvērš no mācīšanas uz mācīšanos – ja es nezinu, varbūt skolēns zina, varbūt viņa klasesbiedrs zina. Skolotājiem nevajag baidīties, bet iedrošināt – ja tu zini, tad pastāsti mums. Meklējam risinājumu kopā." Ingelande uzsver, ka nepārmet skolotājiem un apzinās, cik grūts darbs ikdienā ir stāties klases priekšā, un norāda – te ir uzdevums visai izglītības sistēmai, lai mainītu priekšstatus par mācību procesu, tajā arvien vairāk integrējot arī modernās tehnoloģijas.

Kāpēc konkursam "Mēs esam ideāli" izvēlēts tieši šāds formāts – animācijas radīšana mūzikas grupas video? Organizatori tādējādi grib parādīt programmēšanas plašo pielietojumu. "Mēs no pirmās dienas zinājām, ka mūsu programmēšanas skola nekad nefokusēsies uz programmēšanu klasiskā izpratnē, uz olimpiāžu rezultātiem un sasniegumiem mācībās. Mēs gribam parādīt, ka programmēšana ir ārkārtīgi plaša. Šis ir mūsu pirmais mūzikas projekts, bet pirms tam mums bija izcils mākslas projekts, kur 12 gadus veci bērni izveidoja interaktīvu instalāciju "Staro Rīga" ietvaros. Tā atradās blakus visiem starptautisko mākslinieku darbiem. Gribam parādīt, ka nav jāfokusējas tikai uz funkcionālo programmēšanu," skaidro Ingelande un piekrīt – programmēšanu varētu dēvēt par 21. gadsimta lasītprasmi.

"Cognizant" un "Learn IT" rīkotais konkurss notiek Eiropas Savienības programmēšanas nedēļas #CodeWeek ietvaros, kur arī Latvijā pedagogi aicināti interaktīvā kartē pievienot savus pasākumus, tādējādi demonstrējot – Latvijai interesē IT.