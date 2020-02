Vai tas vispār ir īsts sports, ja pulss neuzskrien līdz vismaz 120, nevar iesvīst un tikt pie kāda ziluma vai lūzuma? Sporta līdzjutēji-pūristi droši vien kvēli argumentēs, ka nav gan, tāpēc par e-sportu jeb elektronisko sportu kā pilnasinīgu sportu nemaz neesot jēgas runāt. Tomēr realitāte ir tāda, ka e-sporta popularitāte pēdējā desmitgadē ir eksplodējusi, atsevišķos gadījumos auditorijas ziņā apsteidzot pat tādus tradīcijām bagātus "fiziskā" sporta zīmolus kā NHL un NBA. Un šis ir tikai pats sākums.

Ja 2010. gadu sākumā e-sporta auditorija bija lēšama ap 130–150 miljoniem skatītāju, tad 2019. gadā šis skaitlis jau bija trīskāršojies un sasniedzis aptuveni 450 miljonus skatītāju visā pasaulē, liecina viena no redzamākajiem e-sporta tirgus izpētes pārstāvjiem – "Newzoo" – un statistikas datubāzē "Statista" apkopotā informācija. No tiem apmēram 200 miljoni ir "svētdienas skatītāji", kas e-sporta pasākumu norisei līdzi seko ik pa laikam, bet jau lielāka daļa – 250 miljoni – ir uzcītīgi līdzjutēji. Tas ļauj apsteigt ne vienu vien tradicionālā sporta līgu. "Statista" prognozē, ka 2022. gadā globāli auditorija tuvosies 650 miljoniem skatītāju, no kuriem 350 miljoni būs cītīgi fani.

Vai īsts sports?



Par to, vai "profesionāla taustiņu klabināšana" ir īsts sports, var diskutēt ilgi un dikti. Jāatgādina, ka līdzīgas diskusijas galu galā bijušas un ir arī par, piemēram, šahu, kas ir Starptautiskās Olimpiskās komitejas atzīts sporta veids un par kuru notiek debates saistībā ar iespējamu iekļaušanu 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu programmā.

Savulaik viens no deviņdesmito gadu pazīstamākajiem sporta aģentiem ASV Lī Stainbergs, kurš pārstāvējis vairākus ASV Nacionālās futbola līgas drafta pirmos numurus, bet nu par sporta pasaules biznesu raksta izdevumam "Forbes", tieši e-sporta straujās izaugsmes dēļ 2018. gada publikācijā pievēršas vārda "sports" dažādajām definīcijām.

"Nav šķīrējtiesneša vai īpaša sporta komisāra, kurš spētu sniegt neapšaubāmu atbildi. Vai jebkuras sacīkstes, kas tiek pārraidītas TV un nodēvētas par sportu, ir sports? Vai fiziski jābūt iesaistītam visam ķermenim, vai paļaušanās uz tehniku, kas nodrošina kustību, (autosports) to diskvalificē kā "īstu" sportu?" komentārā "Forbes" lasītājiem jautā Stainbergs un turpina: "Un kā ar e-sportu? Tas tiek dēvēts par sportu un pavisam noteikti prasa prāta piepūli, kā arī ātrus refleksus un pirkstu veiklību. Tas ir azartisks, un tiek izklaidēti miljoniem cilvēku. Spēlētāji uzsver, ka ir tieši tādi paši sportisti kā autosportisti, jo abas aktivitātes iekļauj zināmu prasmju kopumu un izveicību, lai vadītu tehnikas vienību."

Līdzīgas debates varētu izvērst par to, vai e-pasts jeb elektroniskais pasts ir "īsts" pasts, tomēr šajā diskusijā galvenais aspekts ir – vai tas izklaidē, un e-sports to noteikti spēj. Par to liecina kā pašreizējie dati, tā nozares vadošo tirgus izpētes spēlētāju prognozes par e-sporta izaugsmi tuvākajos gados.