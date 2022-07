Krievijas iebrukums apdraud Ukrainas melnzemes auglību

Ukrainu pamatoti dēvē par Eiropas maizes klēti, turklāt ne tikai Eiropas – vērā ņemams eksports notiek arī uz tādām valstīm kā Indija un Ķīna. Par spīti Krievijas iebrukumam, ukraiņu lauksaimniekiem šogad izdevās apsēt 80% platību no ierastā daudzuma jeb apmēram 14 miljonus hektāru. Tomēr bažas nav tikai par to, cik daudz saruks raža šogad, bet gan par Ukrainas melnzemes auglību ilgtermiņā. Karadarbība augsni spēj sagandēt vairākos veidos. Vietne "Science News" ieskicē galvenos no tiem.

"Bumbturbācija"

Tajās lauksaimniecības zemēs, kuras skārusi aktīva karadarbība – braukusi bruņutehnika, notikušas kaujas, eksplodējuši artilērijas lādiņi – augsne var tikt ietekmēta vēl uz vairākiem gadiem pēc pēdējā šāviena izskanēšanas, ko liecina citu kara skartu valstu pieredze.

Ukraina ir zināma ar savu ļoti auglīgo melnzemi – gandrīz divas trešdaļas lauksaimniecībai atvēlētās zemes Ukrainā klāj vienu līdz divus metrus bieza melnzemes kārta. Tā veidojusies pēdējo 10 tūkstošu gadu laikā – atkāpjoties ledājiem, atsegtās platības pārklāja vēja nestais less – porains, irdens nogulumu iezis, kura galvenās sastāvdaļas ir māls, smiltis un ogļskābais kalcijs. Melnzeme ir bagātīga ar slāpekli, kāliju, kalciju – augiem ļoti nepieciešamiem elementiem. Arī pati augsnes struktūra ir labvēlīga lauksaimniecībai – tās mālainums ir tieši laikā. Gana daudz māla, lai labi saturētu augsni un noturētu tajā barības vielas, bet ne tik daudz, lai augiem būtu grūti iesakņoties.

Viens no veidiem, kā auglīgā melnzeme tiek bojāta, ir artilērijas apšaudēs. Procesu, kad augsni irdina, pārstrādā un citādi ietekmē augi un dzīvnieki, sauc par bioturbāciju. Šim procesu kopumam ir būtiska ietekme tajā, kāda konkrētajā vietā būs augsne.