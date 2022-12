Krievijas kuģa 'Sojuz' ķibeles izjauc darba plānus Starptautiskajā kosmosa stacijā

Diviem Krievijas kosmonautiem – Sergejam Prokopjevam un Dmitrijam Peteļinam – šonedēļ bija jādodas atklātā kosmosā, lai pārvietotu radiatoru no viena moduļa uz citu. Plānus nācās atcelt, jo konstatēta vērā ņemama noplūde no Strptautiskajai kosmosa stacijai (SKS) pievienotās "Sojuz" kapsulas. Vairāk nekā trīs stundas no tās izplūdis dzesēšanas šķidrums. Briesmas SKS šobrīd mītošajiem astronautiem un kosmonautiem gan nedraud, apstiprina NASA.

Krievijas kosmonauti jau bija uzvilkuši skafandrus un sākuši samazināt spiedienu gaisa slūžās, gatavojoties 6 stundas un 40 minūtes ilgajam darbam atklātā kosmosā. Taču apmēram stundu un 40 minūtes pirms plānotās iziešanas kosmosā pamanīts, ka no stacijai pievienotās "Sojuz MS-22" kapsulas kaut kas plūst ārā. SKS kameras fiksēja nemitīgu sasalušu daļiņu plūsmu. Izmantojot SKS Krievijas pusē esošo Eiropas Kosmosa aģentūras robotisko roku, noplūdes vieta apsekota rūpīgāk. Visticamāk, kosmosā izplūstošā viela ir no kapsulas ārējās dzesēšanas sistēmas. Tas gan vēl jaapstiprina oficiāli.

"Noplūdes cēlonis šobrīd nav zināms. Krievijas speciālisti pašlaik pēta datus un mēģina noskaidrot, kas to varētu būt izraisījis," preses konferencē informēja NASA pārstāvis Robs Naviass. NASA sola savās vietnēs publicēt izvērstu informāciju par incidentu, kolīdz tā būs apkopota. Pēc tam NASA un "Roskosmos" speciālisti kopā arī spriedīs, kā šo situāciju risināt.

Nedz kosmonautiem, kas grasījās iziet atklātā kosmosā, nedz pārējiem stacijā esošajiem, kuru vidū ir arī trīs amerikāņi un viens japānis, briesmas nedraudot. Taču būtiski, ka "Sojuz" kapsula kalpo arī kā ārkārtas "glābšanas laiva" gadījumos, ja SKS apdraud, piemēram, kāds meteoroīds. Izziņojot šādus draudus, stacijā mītošie ieņem vietu kapsulās un ir gatavībā evakuēties, ja SKS cieš tiešu trāpījumu, kura rezultātā stacija tiek kritiski bojāta.

Šobrīd nav zināms, vai noplūde no "Sojuz" traucēs šai konkrētajai kapsulai veikt galveno funkciju – nogādāt kosmonautus atpakaļ uz Zemes. Pēc plāna tai trīs cilvēki lejā jānogādā nākamā gada martā. Ja tiks secināts, ka šī kapsula cilvēku lidojumiem vairs nav droša, pastāv iespēja uz SKS nosūtīt tukšu "Sojuz" kapsulu, kas autonomi savienosies ar kosmosa staciju.

Zīmīgi, ka šī ir jau otrā reize pēdējo mēnešu laikā, kad tehniskas ķibeles izjauc Krievijas kosmonautu darba plānus stacijā. 24. novembrī plānotā iziešana atklātā kosmosā tika atlikta, jo kļūme konstatēta Prokopjeva skafandra dzesēšanas šķidruma sūknī.

Jāatgādina, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā attiecības ir saspīlētas arī kosmosā. Vēl pavasarī no Krievijas puses izskanēja gan draudi staciju pamest (vairākas sistēmas stacijas Krievijas daļā ir kritiski svarīgas tās veiksmīgai darbībai orbītā), gan arī Krievijas kosmonauti staciju pārvērta par propagandas platformu, videoierakstos paužot atbalstu Krievijas iebrukumam.