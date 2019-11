Kuras prasmes nākotnē būs vajadzīgas?

Skolēniem svarīgi ļaut darboties dažādās grupās, vidēs, iepazīties ar citu cilvēku viedokli, lai radītu vietu diskusijai. Bieži vien konfliktsituācijas rodas tieši tādēļ, ka nespējam, nemākam saskatīt otru pusi. Analizējot savas emocijas, svarīgi atcerēties, ka citiem var būt pilnīgi atšķirīgi uzskati un dzīves redzējums, bet tas nepadara tos mazāk vērtus vai nepatiesus. Jebkurā sarunā jāizmanto vairākas prasmes, tai skaitā kritiskā domāšana, bet arī emocionālā inteliģence. Un jāatceras, ka saruna nav tikai mutiska.

Jebkuras prasmes sastāvdaļa ir spēja reflektēt – veidot secinājumus jeb apzināti spriest par notikušo. Reflektēt ir būtiski, lai neļautos lietu pašplūsmai, bet gan pēc katras situācijas analizētu, kas notika, kāpēc un ko es varu no šī mācīties. Mācību procesā ir iespējams skolēniem šos jautājumus uzdot ļoti apzināti, bet tieši par to, kas stundā veikts. Ar laiku šie jautājumi kļūst automātiski, un skolēns uzreiz pēc kādiem sarežģījumiem vai tieši pēc izdošanās spēj skaidri aprakstīt gūto pieredzi un ieguvumus no tā. Šī prasme ir nepieciešama skolā un darbā, analizējot paveikto, bet, iespējams, šī prasme ir vēl būtiskāka tieši ikdienā, bet par šo procesu neviens neuzdod aizpildīt lapu vai pārrunāt ar klasesbiedru notikušo. Šeit ir svarīga tieši vecāku iesaiste, redzot, kā uzvedas skolnieks, uzdot šos jautājumus, pakāpeniski mācot skolēnu domāt par to, kas ir noticis, kāpēc situācija izvērtusies tieši šādi, ko var veikt lietas labā.

Prasmes nav formulas, ko iespējams iekalt galvā, tās prasa ilgstošu un konsekventu darbu pie to attīstības. Jaunajā vispārējās izglītības standartā šīs prasmes tiek aprakstītas kā caurviju prasmes, jo tās nevar apgūt, 40 minūtes nedēļā pie tām strādājot, tās vijas cauri visiem mācību priekšmetiem skolā un turpinās arī ārpus skolas durvīm. Tieši tādēļ pie šo prasmju attīstīšanas skolēnos jāstrādā ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem mājās, tā sniedzot skolēnam iespēju tās pilnvērtīgāk apgūt un izmantot visas dzīves garumā.