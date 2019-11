Dace Bergmane ir Ventspils Digitālā centra informācijas sistēmu administratore un pasniedzēja. Pievērsties informācijas tehnoloģiju (IT) jomai viņa nolēmusi, ieteikuma vadīta, taču ne reizi savu izvēli nav nožēlojusi un nu tajā aizvadījusi jau 12 gadus. Dace savu darbu dara ar smaidu, sniedzot pozitīvismu un liekot katram noticēt saviem spēkiem, un pavisam nesen viņas darbs ticis novērtēts Eiropas līmenī – iegūts gada labākā e-skolotāja tituls. Par to, ka informācijas tehnoloģijas ir mums visapkārt, kā jēgpilni tās lietot un ko gan Latvijai, gan viņai nozīmē saņemtais apbalvojums, stāsta pati Dace.

Savas studijas informācijas tehnoloģiju jomā Dace uzsāka 2002. gadā. Pēc vidusskolas, līdzīgi kā daudzi nākamie studenti, arī viņa nezināja, ko vēlas mācīties, kur strādāt. Lai kliedētu neskaidrību, viņa radiniecei jautājusi, kuru jomu labāk izvēlēties, un saņēmusi atbildi: "IT, jo tā ir nākotne." Tā arī viņa iestājusies Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātē un ne reizi nav šaubījusies par savu izvēli. "Pirmais studiju gads, protams, bija ļoti grūts, taču es studijas brīnumainā kārtā pabeidzu. Tolaik ļoti nevēlējos strādāt par pedagogu, jo mani radi visās paaudzēs ir pedagogi, bet laikam no gēniem neaizmukt, un es sāku vadīt IT kursus. Tā viss arī sākās un aizgāja. Lielākais prieks ir redzēt, ka tavs darbs nes augļus citiem cilvēkiem un ka viņi vēlas nākt tieši pie tevis mācīties. Cilvēki pēkšņi atklāj – tas, ko viņi ir darījuši sarežģīti, patiesībā ir izdarāms daudz vienkāršāk. Tas arī uztur vēlmi strādāt un censties. Tā es paliku, un man patīk, jo IT nozare ir tā, kas visu laiku mainās, attīstās, tu visu laiku esi apritē. Kādā mirklī var palikt grūti, bet ir jācenšas."

Informācijas tehnoloģijas ir mums visapkārt

Nereti, runājot par IT, cilvēkiem pirmā asociācija ir programmēšana un šķiet, ka viss, kas saistīts ar informācijas tehnoloģijām, ir ļoti sarežģīts un to spēj saprast tikai retais. Dace šo pieņēmumu kliedē un skaidro, ka IT ir mums visapkārt un katrs no mums informācijas tehnoloģijas izmanto ik dienu. "Ļoti daudzi neaizdomājas, ka IT mums ir visapkārt. Tas ir kafijas automāts, arī veļas mašīna un citas iekārtas. Tā ir sava veida programmēšana, arī ieslēdzot programmu vai iekārtu, – tas viss ir saistīts. Es ikdienā arī saviem kursantiem saku: "Nosauciet kaut vienu profesiju, kurā nav saskares ar IT!" Atbildi atrast ir ļoti grūti – teju neiespējami ir atrast profesiju, kur nav nepieciešams pat mobilais telefons."

Vaicājot, kāpēc būtu svarīgi apgūt IT prasmes, pasniedzēja smejot saka: "Kaut vai tāpēc, lai prastu ieslēgt kafijas automātu. Tā ir mūsu nākotne, mēs bez tā nevarēsim, neskatoties uz to, ka jau kopš seniem laikiem mums visu patīk darīt ar rokām. Visas nākotnes profesijas ir saistītas ar IT, un, ja mēs šajā laikmetā negribam pazust, mums šīs prasmes ir jāapgūst. Vienam, iespējams, mācīšanās notiek sarežģītākā veidā, citam vienkāršākā, bet informācijas tehnoloģijas saprast vajag visiem."